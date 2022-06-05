Байдена та його дружину екстрено евакуювали з їхнього будинку

Президента США Джо Байдена і першу леді Джилл Байден евакуювали з їхнього будинку в містечку Рехобот-Біч, що у штаті Делавер. Там подружжя проводило вихідні.

Байдена та його дружину евакуювали з їхнього будинку

Представники Білого дому заявили, що евакуація була проведена в рамках запобіжного заходу. Це сталося після того, як невеликий приватний літак увійшов в обмежений повітряний простір біля пляжного будинку Байденів.

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Невеликий приватний літак увійшов в обмежений повітряний простір... було вжито запобіжні заходи,

– повідомив чиновник Білого дому.

За його словами, жодної загрози для президента чи його сім'ї не було. Вони вже повернулися до своєї резиденції.

Як відомо, Білий дім повідомив пресі про подію майже через годину після самого інциденту.

З пілотом проведуть бесіду

Секретна служба США також підтвердила інцидент. Згідно з заявою, невеликий літак помилково увійшов в обмежений повітряний простір біля пляжного будинку Байденів. Літак було негайно виведено з обмеженого повітряного простору.

Агентство повідомило, що візьме інтерв'ю у пілота, який, згідно з попереднім розслідуванням, не був на належному радіоканалі та не дотримувався опублікованих польотних інструкцій.

Зеленський виступив на презентації платформи United24 у США

4 червня президент України Володимир Зеленський виступив на презентації платформи United24 у Вашингтоні. Це програма залучення коштів для допомоги Україні.

Очільник нашої держави розповів Вашингтону, що після російської армії в Україні залишаються руїни, випалені міста, цілеспрямовано знищені ракетами університети й пологові будинки. Однак люди повинні мати, куди повертатися вже сьогодні. Саме тому він ініціював створення спеціальної платформи. Зеленський запевнив, що допомога, отримана за допомогою United24, буде спрямована швидко та використана максимально ефективно й прозоро. Він додав, що завдяки внескам, імена благодійників назавжди залишаться в історії України. Тож Володимир Зеленський закликав долучатися до цього увесь світ.

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обмеження включають заборонену для польотів зону радіусом 10 миль, а також 30-мильну зону. Федеральні правила вимагають від пілотів перевірити наявність обмежень на польоти на своєму маршруті перед зльотом. Проте випадкові порушення повітряного простору, особливо навколо тимчасових обмежених зон, є поширеними.