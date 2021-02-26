Байдену важливо показати, що він може рішуче діяти, – Дубовик про удар США по Ірану

Для президента США Джозефа Байдена наразі важливо показати, що він здатний робити рішучі дії. Зокрема, авіаналіт США на позиції проіранських бойовиків у Сирії був кроком, який це доводить.

Директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик розповів, що у такий спосіб Байден показав, що йому не можна безкарно кидати виклик. Як він зазначив, якщо завдають удару американським силам, то потім за це потрібно відповідати.

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За словами Дубовика, такого курсу дотримувалися багато президентських адміністрацій у США. Зокрема, всі вони рано чи пізно завдавали таких силових ударів.

Це важливо для того, щоб показати, що американці не розм'якли, що вони зберігають певні військові потужності й можуть досягнути своїх ворогів, де б вони не були,

– наголосив дослідник.

Якими будуть відносини України та США

Дубовик припустив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну й немає підстав, щоб в цьому сумніватися. На його думку, Байден є "гарним партнером" для української влади.

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Як зазначив дослідник, попри те, що офіційна телефонна розмова Джозефа Байдена та Володимира Зеленського ще не відбулася, між обома державами є взаємодія. Однак, на думку Дубовика, варто не лише очікувати допомогу від США, але й самим робити рішучі кроки.

Детальніше про наміри Джозефа Байдена дивіться у відео 24 каналу

Що цьому передувало