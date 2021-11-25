Байдену видалили передракове доброякісне утворення, – особистий лікар О'Коннор
Джерело:CNN
Президенту США Джо Байдену видалили потенційно передракову аденому. Поліп виявили під час колоноскопії.
Це трапилось 19 листопада. На час анестезії Байден передавав свої повноваження віцепрезидентці Камалі Гарріс.
Зауважте У доброму дусі: Байден повернувся до виконання обов'язків президента США
Байдену видалили потенційно передракову аденому
Особистий лікар президента Кевін О'Коннор розповів, що у президента США потенційно передракову аденому виявили під час колоноскопії у медичному центрі імені Волтера Ріда.
Лікар повідомив, що тестування на поліпі показало, що це трубчаста аденома. Вона є доброякісним, повільно зростаючим ураженням, яке вважається "потенційно передраковим".
За словами лікаря, провели гістологічне дослідження. Саме так з'ясували, що мовиться про трубчасту аденому, схожу на поліп, який у Джо Байдена видаляли в 2008 році.
Здоров'ю президента нічого не загрожує
Наразі Джо Байдену не потрібно жодних медичних втручань, натомість необхідне "звичайні спостереження". Наступна колоноскопія президента має відбутись через 7 – 10 років.
Джо Байден залишається придатним для виконання службових обов'язків і повністю виконує всі свої обов'язки без будь-яких винятків чи пристосувань,
– заявив О'Коннор.
До речі, повідомили, що віцепрезидентка Камала Гарріс виконувала повноваження президента 85 хвилин 19 листопада, поки Джо Байден перебував під анестезією.
Коротко про госпіталізацію Джо Байдена
- 19 листопада Джо Байден проводив процедуру в медичному центрі Волтера Ріда під час щорічного медичного обстеження.
- Поки американський президент був під анестезією, віцепрезидентка працювала зі свого офісу в Західному крилі.
- У той же день Джо Байден повернувся до виконання обов'язків президента США.
- За словами прессекретарки Білого дому Джен Псакі, президент поговорив з віцепрезидентом і керівником апарату Білого дому Рональдом Кляйном приблизно об 11:35 19 листопада.