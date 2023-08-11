Наступаємо малими силами та розширюємо плацдарм, – полковник запасу про ситуацію під Бахмутом
Українські військові втримують свої позиції на Південь від Бахмута й намагаються розширювати плацдарм для продовження наступу. В разі успіхів біля Курдюмівки ЗСУ можуть продовжити своє просування вглиб Донеччини.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він відзначає, що Збройні Сили зупинили контратаки росіян на Південь від Бахмуту.
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Що відбувається на Бахмутському напрямку
Після успіхів Збройних Сил довкола Бахмуту Росія вирішила контратакувати на цій ділянці фронту, щоб відбити раніше втрачені позиції. Для цього окупанти сформували серйозне ударне угруповання, яке вело наступ поблизу Кліщіївки та Курдюмівки.
Відповідно, українська армія перейшла на цій ділянці до оборони цих позицій. Після тижня інтенсивних боїв російська армія збавила оберти, і це відкриває вікно можливостей для дій Збройних Сил.
"В цьому й полягає тактика Сил оборони: проводити наступ малими групами, зариватися у зайняту територію і повільним видавлюванням Росії з висот розширювати плацдарм поблизу Бахмута", – нагадав Світан.
Цікаво й те, що Збройні Сили намагаються рухатись вбік Горлівки. В перспективі це дозволить українським військовим зайняти висоти на північ від окупованого міста, які перебували під контролем України ще з 2014 року.
Роман Світан про ситуацію на Бахмутському напрямку: дивіться відео
Яка ситуація на фронті в цілому
- За словами офіцера 3 штурмової бригади Макса Жоріна, Сили оборони ведуть активні бої за Кліщіївку, відвойовуючи вилицю за вулицею. Специфіка рельєфу також вимагатиме від українських військових подальшого просування вперед, щойно вони очистять від окупантів повністю знищені села на Південь від Бахмута.
- Росія продовжує штурмувати українські позиції на Лимано-Куп'янському напрямку, де тримають надзвичайно інтенсивні бої: окремі позиції постійно переходять з рук у руки, але Сили оборони не дозволяють окупантам досягти помітних успіхів.
- На Півдні Збройні Сили ведуть інтенсивні бої за Роботине, поблизу якого пролягає друга лінія оборони росіян. Окупанти з останніх сил утримують свої позиції на цьому напрямку, й навіть намагалися застосувати хімічну зброю, щоб переломити хід бойових дій.