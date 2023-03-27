Ердоган показав новий безпілотник-винищувач Bayraktar з українським двигуном
Джерело:Реджеп Таїп Ердоган
У Туреччині розробили новий безпілотник-винищувач Bayraktar. Він оснащений турбореактивним двигуном АІ-25ТЛТ, виробником якого є "Мотор Січ".
Фото з новим безпілотником-винищувачем президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган опублікував на своїй сторінці у твітері. Замість тексту до світлини турецький лідер просто додав прапор країни.
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Що відомо про Bayraktar Kızılelma
Bayraktar Kızılelma – реактивний надзвуковий малопомітний палубний БпЛА, який розробляється турецькою компанією Baykar Makina.
Перше випробування безпілотника-винищувача відбулося 14 грудня 2022 року і воно було успішним.
Завдяки українському мотору Bayraktar Kızılelma може розвивати швидкість до 800 кілометрів на годину. Загальна тривалість польоту – 5 годин, а максимальна висота, на яку може піднятися Bayraktar Kızılelma – 12 кілометрів.
Bayraktar Kızılelma виготовлятимуть в Україні
- У грудні 2022 року Верховна Рада ратифікувала угоду з Туреччиною про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях. Зокрема, вона передбачає будівництво заводу Bayraktar в Україні.
- Винищувач Bayraktar Kızılelma стане одним з тих, які зможуть виготовляти безпосередньо на території нашої країни.
- Загальна площа заводу становитиме 30 000 квадратних метрів. При цьому працювати на ньому будуть понад 300 українських фахівців.
- Крім Kızılelma, на заводі ймовірно виготовлятимуть важкі ударні безпілотники Bayraktar Akıncı, винищувачі Bayraktar TB2 та дрони.
- Новина про будівництво цього заводу в Україні, яке може завершитися протягом 2 років, викликала неабияку істерику в Кремлі. Там погрожували "демілітаризувати" завод, однак Туреччина не відмовляється від своєї угоди попри ці заяви Росії.