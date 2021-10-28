Bayraktar проводять бойові чергування в Україні вже пів року та готові атакувати, – Наєв
Джерело:BBC News Україна
Сергій Наєв заявив, що ударні безпілотники Bayraktar TB2, які є на озброєнні Збройних сил, понад пів року виходять на бойове чергування. За словами генерал-лейтенанта, їхні екіпажі готові завдавати удари вдень і вночі.
Командувач Об'єднаних сил ЗСУ нагадав, що Україна 26 жовтня вперше застосувала ці БПЛА на Донбасі. Про це він повідомив в інтерв'ю BBC News Україна.
Детальніше Збройні сили вперше застосували безпілотники Bayraktar на Донбасі: потужне відео
Вони перебувають на бойовому чергуванні ще з весни цього року, коли було посилення батальйонно-тактичних груп Росії (біля кордонів України та в Криму – 24 канал). Проводили розвідку та тренування,
– розповів Сергій Наєв.
Bayraktar показали ефективність
За його словами, українські Bayraktar "показали свою ефективність для розвідки та давали практичні дані про супротивника. Вони патрулюють не лише Донбас, а й південь та північ України".
Літали у квітні, а також, коли були (російсько-білоруські) навчання "Запад-2021". Там, де зростає рівень воєнної загрози, ЗСУ застосовують весь свій спектр озброєнь, зокрема й Bayraktar,
– пояснив генерал-лейтенант.
Командувач Об'єднаних сил ЗСУ також додав, що в українській армії є підготовлений персонал, який готовий до бойового застосування безпілотників у будь-який час.
"Коли Україна закупила ці комплекси, то відбулася й відповідна підготовка персоналу для них. Зараз усі екіпажі готові до розвідки вдень і вночі та бойового застосування", – підсував він.
Що відомо про Bayraktar TB2Це турецький ударний безпілотник нового покоління. Його активно застосовують у збройних конфліктах, зокрема на Близькому Сході.
Дрон може нести керовані протитанкові ракети й авіаційні бомби. Розробка тривала з 2000 до 2009 року. Туреччина випустила близько ста таких БПЛА.
Застосування Bayraktar і реакція Росії
- За наказом головнокомандувача Збройних сил України генерал-лейтенанта Валерія Залужного 6 жовтня 2021 року в районі ООС вперше застосували придбаний у Туреччини Bayraktar.
- Це зробили для того, щоб знищити гармату бойовиків, з якої обстрілювали мирні населені пункти – адже на дипломатичні звернення з вимогою припинити вогонь ті не реагували.
- Застосування Bayraktar змусило буквально закипіти Росію та проросійських бойовиків на окупованій частині Донбасу.