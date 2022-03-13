Bayraktar знищив російський пункт управління вогнем артилерії: потужне відео
13 березня 2022 , 23:56Читать новость на русском
Джерело:Головнокомандувач ЗСУ
Bayraktar і далі вірно служить українській армії. Цього разу за допомогою нього знищили російський пункт управління вогнем артилерії.
Відео показав Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний. Напрямок наразі не вказали.
До речі Українські Bayraktar яскраво "відпрацювали" систему РЕБ росіян на Київщині
До речі, відео Залужний підписав позитивним віршем:
Їх доводи – всяке озброєння різне:
Потужні ракети, машини залізні.
У нас на всі доводи є коментар – Байрактар.
До речі, скарбничка "ювелірних робіт" від Повітряних сил постійно поповнюється. Наприклад, ЗСУ знищили командний пункт окупантів на Київщині. Вони влучили точнісінько у ворожу ціль.
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