Протиракетний щит Польщі: що відомо про базу Aegis Ashore і чи буде вона збивати російські цілі

У польському місті Редзіково, що за 900 кілометрів від кордону з Україною, протягом найближчих тижнів має почати роботу американська база протиракетної оборони Aegis Ashore. Це протиракетний щит, який розробили для збиття ракет, які можуть летіти у напрямку США.

Те, що база скоро почне роботу, заявив глава польського МЗС Радослав Сікорський. Експерти Defence Express проаналізували особливості цього повітряного щита та чи вплине він на російські атаки по Україні.

До теми Збиватиме і російські ракети: у Польщі запрацює нова база ПРО

Що відомо про базу Aegis Ashore

За 900 кілометрів від українського кордону, у польському місті Редзіково почне працювати база протиракетної оборони Aegis Ashore. За словами Сікорського, протиракетний щит дозволить збивати не лише балістичні ракети Ірану, які летітимуть у напрямку США, а й російські цілі, які можуть летіти на Польщу.

У Румунії база Aegis Ashore працює з 2016 року. У Польщі ж будівництво розтягнулося, але у кінцевому результаті об'єкт не матиме відмінностей. Як пишуть журналісти, Aegis Ashore – це, по суті, "сухопутний есмінець протиповітряної оборони", адже його конфігурація буквально складається з елементів есмінців проєкту Arleigh Burke. На базі будуть такі ж системи управління вогнем Aegis, радар SPY-1 і вертикальні пускові установки Mark 41 під ракети-перехоплювачі сімейства SM-3.

Варто наголосити, що база Aegis Ashore є стаціонарною, і її не будуть переміщувати. У ЗМІ також описали приблизні характеристики протиракетного щита.

Якщо продовжувати про SM-3 як головне озброєння Aegis Ashore, то тут такі базові характеристики: стартова маса та довжина корпусу – 1,5 тонни та 6,55 метра відповідно, дальність та висота ураження для базової версії Block I A/B – 900 – 1200 кілометрів та 500 кілометрів відповідно, вартість однієї такої ракети – в діапазоні від 11 до 25 мільйонів доларів за одиницю (за різними даними),

– зауважили журналісти.

Втім, у Defence Express зауважують, що Пентагон закуповує на рік усього 12 ракет-перехоплювачів SM-3 Block IIA. Такий темп закупівель передбачено до 2029 року. Ба більше, інший тип ракет – SM-3 Block IB – взагалі більше не купують.

У підсумку журналісти зауважили, що історія з базою протиракетного щита у Польщі має ще багато невирішених технічних і бюрократичних моментів. Крім того, заява Сікорського – це вже третій формальний ввід у стрій бази, адже ВМС США анонсували запуск об'єкта ще у грудні 2023 року, а у липні 2024 року генсек НАТО Єнс Столтенберг стверджував, що база "готова виконувати завдання у межах Альянсу".