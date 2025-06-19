Бажано закінчити війну в цьому терміні Трампа, я готовий до зустрічі з Путіним, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрічатися в будь-якому форматі з тими, хто ухвалює рішення в Росії. Зокрема, з Владіміром Путіним.

Про це український президент розповів у зверненні в четвер, 19 червня, передає 24 Канал. Він також сподівається на допомогу Дональда Трампа.

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Зеленський про закінчення війни

Потрібне реальне припинення вогню. Потрібне реальне закінчення війни. Україна готова зустрічатися на найвищому рівні,

– заявив президент.