19 червня, 20:57
Бажано закінчити війну в цьому терміні Трампа, я готовий до зустрічі з Путіним, – Зеленський
Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрічатися в будь-якому форматі з тими, хто ухвалює рішення в Росії. Зокрема, з Владіміром Путіним.
Про це український президент розповів у зверненні в четвер, 19 червня, передає 24 Канал. Він також сподівається на допомогу Дональда Трампа.
Дивіться також Інші формати не працюють: у Зеленського назвали головну умову для миру
Зеленський про закінчення війни
Потрібне реальне припинення вогню. Потрібне реальне закінчення війни. Україна готова зустрічатися на найвищому рівні,
– заявив президент.