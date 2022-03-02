Бажаю покінчити зі своїм божевіллям у найдоступніший спосіб, іди на*уй, – Ющенко Путіну

Третій президент України Віктор Ющенко звернувся "до тих, хто розв'язав російську війну проти України і до орків, які її ведуть". Зокрема, до глави Кремля Володимира Путіна.

Він адресував своє коротке персональне звернення саме до російського президента. Ющенко вважає, що ця людина ніколи "не володіла справжньою чоловічою мужністю та гідністю".

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Однак третій президент переконаний, що Путін навряд чи зрозуміє і прийме його повідомлення. Однак є ще 140 мільйонів "богобоязливого народу".

Адресату (Путіну – 24 канал) бажаю покінчити зі своїм маніакальним божевіллям у спосіб, який йому найдоступніший! Іди на х*й!,

– емоційно звернувся Ющенко.

І додав: "Ви не "освободітелі" – ви чума, ви кати, які приносять муки на святу українську землю, ви поставляєте смерть моїй любій українській Нації і Державі".

Також він наголосив, що Україна ніколи не вибачить того, що гинуть наші діти, жінки, чоловіки і найдостойніші солдати і солдатки світу.

Росія напала на Україну: головне

Уранці 24 лютого Путін оголосив про вторгнення російських військ в Україну. Він заявив, що мета Росії – "демілітаризація та денацифікація України".

Збройні сили Росії атакували Україну з півдня, півночі і сходу.

За даними української сторони, РФ застосовує в Україні реактивні системи залпового вогню "Град" та "Ураган".

За даними Міноборони України станом на 1 березня, загальні втрати російських окупантів – 5,7 тисяч людей убитими й пораненими. Водночас у міністерстві оборони РФ приховували втрати серед особового складу та визнали їх лише на четвертий день війни, не уточнюючи кількості.

Окупанти б'ють також по цивільній інфраструктурі та мирних мешканцях.

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