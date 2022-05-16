Бажаю успіху, – Резніков привітав нового командувача Сил ТрО Танцюру

Новим командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України призначили генерал-майора Ігоря Танцюру. Міністр оборони України Олексій Резніков привітав його з таким призначенням.

Генерал-майор Ігор Танцюра замінив на цій посаді бригадного генерала Юрія Галушкіна. Рішення про це призначення Президент України Володимир Зеленський підписав 15 травня.

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"Ігор Іванович – досвідчений військовий, до нового призначення був начальником штабу Сухопутних військ ЗСУ. Він приймає командування у відповідальний момент. Щиро бажаю йому успіху. Водночас щиро дякую за службу бригадному генералу Юрію Галушкіну", – написав з цього приводу Олексій Резніков.

Міністр оборони України нагадав, що Сили ТрО – це наймолодше угруповання у складі ЗСУ. Але вже з бойовим досвідом. Адже Закон "Про основи національного спротиву" почав діяти 1 січня 2022 року. І саме Юрій Галушкін був першим командувачем Сил ТрО. А вже 24 лютого 2022 року тероборона вступила в бій з російськими окупантами.

"Наразі Сили ТрО – це 32 бригади, 25 з яких у повному складі або частиною підрозділів взяли безпосередню участь у бойових діях", – наголосив Олексій Резніков.

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