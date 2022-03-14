Через скасування поїзда Авдіївка – Дніпро, було оголошено альтернативний спосіб евакуації з міста.

Так, влада міста анонсувала 14 березня безкоштовні маршрути з Авдіївки з можливістю добратися до Покровська.

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Евакуація з Авдіївки: розклад

14 березня охочі евакуюватися з Авдіївки зможуть безкоштовно дістатися станції Покровськ з можливістю подальшого відправлення у безпечніші регіони України.

Відправлення евакуаційних маршрутів відбуватиметься із зупинок "Кокс" та кінотеатр "Рубін" о 14:00.

Час відправлення поїзда з Покровська у Дніпро – о 16:00.

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