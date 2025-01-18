Студентів, які не складуть іспит з базової загальновійськової підготовки, відрахують з ВНЗ
- З 2025 року в українських університетах введуть обов'язковий курс базової загальновійськової підготовки, який включатиме теоретичну та практичну частини.
- Студентів відрахують з ВНЗ, якщо вони не складуть іспит з базової військової підготовки або відмовляться прийняти військову присягу.
З першого вересня 2025 року у вищих навчальних закладах розпочнеться базова загальновійськова підготовка. У Міноборони розповіли деталі щодо нововведення.
Курс із базової загальної військової підготовки є обов'язковим для всіх студентів. На цьому наголосив заступник міністра оборони Сергій Мельник, передає 24 Канал.
Дивіться також "Обмежено придатні" після 4 лютого можуть опинитись в розшуку в Резерв+: як цього уникнути
З'явиться додаткова підстава для відрахування студентів
БЗВП складатиметься з двох частин: теоретичного курсу, який впроваджуватиметься на перших курсах університетів, і практичного навчання. Практична частина буде обов’язковою для чоловіків і проходитиме в навчальних центрах. Жінки зможуть долучитися до практичної підготовки добровільно, якщо вони стануть на військовий облік у територіальних центрах комплектування.
Також Мельник зауважив, що студентів можуть відрахувати за те, що вони не склали іспит з БЗВП.
Якщо студенти за певними принципами, наприклад, не можуть скласти іспит чи склали його на "незвдовільно", або якщо вони відмовляються прийняти військову присягу – вони не зможуть в майбутньому продовжувати навчання у ВНЗ,
– зазначив посадовець.
Крім того, Мельник пояснив що громадяни, які не матимуть базової військової підготовки, не зможуть працевлаштуватися на держслужбу, до органів місцевого самоврядування або прокуратури.