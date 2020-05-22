Чому шкіра старіє: 10 звичок, які пришвидшують цей процес

Старіння шкіри відбувається навіть тоді, коли ви намагаєтесь цього уникнути: доглядаєте, очищуєте, піклуєтесь. Але бувають такі речі, які прижилися в нашій буденній рутині, що ми навіть не можемо уявити наскільки від них багато шкоди для шкіри.

Можливо, нерегулярно, але кожна жінка робила помилки, які пришвидшували процес старіння шкіри, навіть не підозрюючи про їхні негативні наслідки. На ютуб-каналі Шпильки розповіли про 10 найпоширеніших помилок, які не можна повторювати, якщо хочете зберегти молодість шкіри. До теми: Спосіб продовжити молодість: що таке пілінг та його види Від яких звичок старіє шкіра Надмірне скрабування. Робити процедуру, щоб видалити відмерлі частини шкіри, корисно. Проте надто часто користуватися скрабом не можна, бо тоді пошкоджується верхній шар здорового епідермісу. 1-2 рази в тиждень більш, ніж достатньо. Ігнорування сонцезахисного крему. Сонцезахисний крем варто використовувати не лише, коли плануєте засмагати на пляжі, а й навіть, коли працюєте весь день за комп’ютером. Ультрафіолетові промені, окрім того, що пришвидшують старіння шкіри, можуть викликати рак. Мала кількість овочів і фруктів в харчовому раціоні. Шкідлива їжа негативно впливає на організм як внутрішньо, так і зовнішньо. Через неї псується фігура, погано виглядає та старіє шкіра. Виробіть звичку їсти хоча б 1 раз в день салат з овочів чи фруктів та випивати стакан смузі зранку. Недосип. Коли ви погано і мало спите, то хронічна втома, синці під очима і тьмяність обличчя закінчуються раннім старінням. Спіть не менше 8 годин у заздалегідь провітреному приміщенні, де температура повітря не перевищує 15 градусів Цельсія.

Звички, які викликають старіння шкіри / Фото Pexels Звичка спати, занурившись обличчям в подушку. Спати потрібно не лише достатню кількість годин, а й правильним способом. Якщо ви спатимете регулярно всю ніч на животі, то шкіра обличчя втратить пружність і почнуть з’являтися зморшки. Найкращий варіант для краси та здоров’я хребта – сон це спині. Використання бавовняної постільної білизни. Від постійного тертя вашого обличчя об бавовняні наволочки руйнується колаген і з’являються зморшки. Менше шкоди буває від атласної та шовкової постільної білизни, яку потрібно змінювати не рідше, ніж 1 раз в тиждень. Порушення водного балансу. Найпростіший рецепт краси – чиста вода. Виробіть звичку брати воду зі собою всюди і випивати денну норму: 2 літри. Звичка мружитись. Якщо у вас поганий зір, то придбайте окуляри. Постійне мруження провокує сильну появу зморшок під очима. Також, коли яскраво світить сонце, потрібно носити сонцезахисні окуляри. Звичка постійно щось жувати. Мається на увазі: жувальні гумки, соняшникове насіння. Така погана звичка шкодить фігурі та погано впливає на носогубний трикутник: утворюються складки. Солодощі повсюди. Якщо у вас вдома кухонний стіл чи кавовий столик у вітальні прикрашає тарілка із солодощами, то краще її замінити вазою з квітами. Зловживання шоколадками та печивом пришвидшує процес старіння шкіри. Щоб не піддаватися спокусі, краще солодощі заховати. Звички, які викликають старіння шкіри / Фото Pexels