Чому з'являються зморшки і як це пов'язано з вашою мамою: дослідження

Зморшки – цей найочевидніша ознака старіння. Вони не виникають ні звідки, а з’являються поступово. Вже протягом довгого часу жінки пробують найрізноманітніші методи боротьби з ними. Вирішення випливає з причини. Тому дослідники DSM дізналися, чому у жінок з’являються зморшки.

DSM Nutritional Products Europe – це компанія, яка є однією із світових лідерів по виробленню таких необхідних поживних речовин, як вітаміни, каротиноїди та харчові ліпіди. Дослідники компанії постійно шукають рішення для різноманітних проблем, пов’язаних із внутрішнім та зовнішнім станом людей. Одне із їхніх останніх досліджень, про яке розповіли Cosmetics Design, показує, що зморшки на обличчі жінкам передаються від їхніх матерів.

Більше досліджень: Чи впливає стрес на передчасну появу сивини у жінок

Вікно в старіння

Розуміючи звідки беруться зморшки, можна запобігти їхній появі. DSM кажуть, що поки що немає кришталевої кулі, через яку можна б було заглянути в майбутнє і передбачити своє старіння. Натомість є невеличке вікно – це ваші матері. Дослідження науковців доводить, що є тісний зв’язок між шкірою матерів та їхніх дочок. Особливо, якщо говорити про міміку, яка з часом провокує появу мімічних зморшок.

Вже давно відомо, що лінії, які виникають при певному виразі нашого обличчя, з кожним роком інтенсивніше перетворюються на сталі зморшки. Найбільше це стосується складок на чолі та "гусячих лапок" біля зовнішніх кутиків очей. До того ж зростає кількість доказів, які свідчать, що на жінках віддзеркалюються зморшки їхніх матерів. Тобто ви страждатимете не лише від зморшок, які утворюються поступово протягом життя, а й від тих, що є у вашої матері та проявляться у вас в старшому віці.



Схожість між матір'ю та донькою / Фото Unsplash

Чому ми переймаємо зморшки від матері?

Коли жінка народжує дівчинку, то генетично передає доньці 50% особливостей своєї шкіри. Одразу це так непомітно, бо у вас з матір’ю велика різниця у віці. Наприклад, коли вам виповниться 40 років, то ви будете схожою на свою маму в цих роках.

Окрім генів, існує поведінкове підтвердження, чому у вас будуть такі зморшки, як у матері. Це тісний родинний зв’язок. Ви проводите багато часу разом і на підсвідомому рівні починаєте відтворювати мамину міміку.

Жінки із "Центру споживчих статистик" відповіли на питання, як вони будуть старіти:

"Я думаю, те, як старіє твоя мати, певно, говорить багато про те, як будеш старіти ти. Я підозрюю, що існує багато генетичних компонентів: вираз обличчя, повторні рухи, які можуть причинити появу зморшок", – Мелоді, 29 років.

"Старіння моєї матері, безумовно, зробило мене більш обережною. Я дивлюся на неї і виявляю у себе ознаки старіння в аналогічних ділянках", – Сара, 30 років.

"Люди кажуть мені, що я все більше стаю схожа на свою маму, я думаю, тому що у мене починають з’являтися ті самі зморшки, що й у неї. Я бачу, що відтворюється така ж картина", – Вероніка, 34 роки.

Як позбутися зморшок

Допоки немає способу, який би повністю застеріг вашу шкіру від появи зморшок. Ви можете лише сповільнити цей процес правильним доглядом, здоровим харчуванням, активним способом життя. Якщо у вас вже давно з'явилися зморшки і ви хочете від них позбутися, то варто записатися на консультацію до косметолога і пройти курс процедур чи ін'єкцій, які він порекомендує. Окрім цього, є девайси, призначені для домашнього використання, які працюють над видаленням зморшок. Важливо: перед покупкою також потрібно проконсультуватися зі спеціалістом.