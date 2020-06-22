Весілля – це особливий день у житті кожної жінки. З цієї нагоди хочеться виглядати неперевершено. А вдала зачіска буде вже великою частиною успіху. Стилістка із плетіння зі Швеції допомагає нареченим втілити мрії в реальність за допомогою неймовірних весільних зачісок.

Попри те, що коси є справжньої класикою, якщо їх створює професіонал, то вони можуть мати оригінальний вигляд. Такий підхід в Ельвіри Джонсон. Жінці 26 років, вона живе у Швеції та не приховує, що є одержимою плетінням волосся. Bored Panda поділилися найкращими роботами Ельвіри, які можна відтворити у власному весільному образі.

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В Ельвіри Джонсон є обліковий запис в інстаграмі, де вона ділиться своїми роботами. Кожне фото нової зачіски – це окремий шедевр. Із таким твердженням погоджуються майже 43 тисячі підписників, які стежать за творчим розвитком стилістки, яка спеціалізується на створенні весільних та вечірніх зачісок. Профіль жінка веде активно і саме ньому можна зрозуміти, що вона є справжньою фанаткою своєї справи.

Я робила багато плетінь, коли навчалася у школі. Це було моє хобі. Але я не робила сторінки в інстаграмі до 2014 року. Потім саме тоді я справді почала займатися плетінням волосся і створенням різних зачісок. Тільки тоді, як я почала публікувати свої зачіски в інстаграмі, я почала отримувати визнання,

– каже Ельвіра.

Стилістка зачісок додає, що вона надзвичайно рада, бо її хобі трансформувалося в справжню роботу, яка є її основним заробітком. Вона також зізнається, що заплітати довге волосся дуже важко для її рук, але більше мінусів у такому занятті не бачить. Починаючи займатися плетіннями, Ельвірі було легко придумувати різноманітні зачіски. Але тепер, коли вже зробила багато базових плетінь, то їй важко вигадувати нові. Тому майстриня діє за таким принципом, що створює основну косу, а потім пробує нові методи та додає оригінальні аксесуари, аби зачіска вийшла унікальною.

Ідеї для весільної зачіски / Instagram / @inspobyelvirall