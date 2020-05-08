Чи допомагає макіяж та красивий одяг жінкам відчувати себе впевненіше

Сучасний світ вимагає від жінки робити все і одразу: вони повинні підтримувати порядок в домі, виховувати дітей, займати керуючі посади. В такий щільний графік важко втиснути догляд за собою. Насправді ці компоненти взаємозалежні. Науково підтверджено: коли жінка гарно виглядає, вона стає наполегливішою.

За результатами нового дослідження, опублікованого в журналі PLOS ONE, є прості речі, які додають жінкам сили характеру та впевненості в собі. Це такі доповнення образу, як макіяж, манікюр, гарний одяг та аксесуари.

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Зі слів дослідників, які проводили експеримент, деякі жінки заперечують той факт, що їм потрібно гарно виглядати, щоб комфортно себе почувати. Вони кажуть, ще це репресивний стереотип і обурюються, бо вимоги суспільства до жінок пригнічують їх.

Ми виявили, що жінки продемонстрували більш високу психологічну впевненість після прикрашування своєї зовнішності,

– констатують дослідники із Хандіс Блейк з Університету Нового Південного Уельсу в Австралії, які своїм експериментом довели протилежне.

Як проводили експеримент?

Дослідники набрали групу із 158 жінок, не повідомляючи їм суть експерименту. Методом випадкового вибору жінок поділили на дві групи. Першу групу попросили принести зі собою змінний "привабливий" одяг, косметику та інші прикраси для доповнення образу. Іншій групі сказали взяти з собою набір того, що б їм знадобилося, щоб приготуватися до спокійного дня з друзями.

В день експерименту жінки отримали завдання відповідно до свого реквізиту: одні були одягнені, як "з голочки", та з красивим макіяжем, інші виглядали просто по-буденному. Далі учасниці проходили випробування, де могли проявити такі риси, як наполегливість, сексуальність, мотивацію та щастя.

У порівнянні з жінками, які перебувають у "стані контролю", жінки, які перебувають у "стані краси", сильніше асоціювали себе з напористістю. У них також було більше сексуальної мотивації та позитивного впливу на ситуацію,

– пишуть дослідники.



Жінки відчувають себе недостатньо впевнено / Фото Pexels

На цьому експериментатори не зупинилися. І, щоб закріпити результат, розробили подальше дослідження. Його суть: перевірити, чи можуть наслідки впевненості, яку жінки отримали завдяки привабливому вигляду, поширюватися на поведінкові наміри. Вони попросили учасниць вказати ймовірність того, що вони будуть наполегливо реагувати на наступні три гіпотетичні випадки:

готовність піти в магазин взуття, щоб повернути зіпсовану пару взуття;

бажання зателефонувати у перукарню, щоб попросити роз'яснення щодо законопроєкту;

готовність оскаржити рахунок від механіка, який завершив роботу їхніх автомобілів, не повідомивши їх.

В результаті: знову ж таки наполегливіше діятимуть жінки, які прикрасили свою зовнішність мейк-апом та красивим вбранням.