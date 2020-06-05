За процедурою ламінування волосся жінки звертаються в салон краси, коли помічають, що воно втратило свій природній блиск, потьмяніло, стало сухим та ламким. Проте це задоволення не є із дешевих. Натомість можна спробувати ламінувати волосся в домашніх умовах, аби зекономити час та гроші.

Рецепт ламінування волосяного покриву голови за допомогою желатину підійде тим, у кого сухі та посічені кінчики, ламке і знебарвлене волосся. Як приготувати потрібну суміш та відтворити процедуру вдома поділився ютуб-канал Шпильки.

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Як ламінувати волосся в домашніх умовах з желатином

Що вам знадобиться?

1 пакетик желатину;

Кип’ячена вода;

Маска або бальзам для волосся.

Закип’ятіть воду і дайте їй трішки охолонути. Візьміть окрему скляну посудину та висипте туди 1 столову ложку желатину. А потім залийте 3 столовими ложками кип’яченої води, яка вже встигла стати ледь теплою. Ретельно перемішайте і дайте суміші настоятися 15-20 хвилин. Залежно від густини та довжини волосся можна збільшити пропорцію, але важливо зберегти співвідношення 1 до 3.

Тепер вимийте волосся теплою водою із шампунем, як ви звикли це робити регулярно. Потім промокніть волосся рушником, але воно повинно залишитись трішки вологим. І перевірте, як там ваша суміш з желатином. Якщо він повністю не розчинився, то приготовану рідину можна підігрівати на водяній бані, допоки не отримаєте однорідної консистенції.



Ефект ламінованого волосся / Instagram / @color_magic_kuznetsk

Тепер до теплої суміші додайте 1 столову ложку бальзаму або маски для волосся. Всі інгредієнти добре перемішайте і наносіть їх на вологе волосся. Відступіть від коренів приблизно 2-3 сантиметри і розподіляйте суміш рівномірно по всій довжині. Одягніть на волосся поліетиленовий одноразовий пакетик або спеціальну шапочку, поверх цього обмотайте голову ще м’яким рушником і нагрівайте феном протягом 5-10 хвилин. Техніка така ж, як під час звичайного підсушування волосся. Після цього тримайте маску ще 45 хвилин. Опісля змийте простою теплою водою.

Звісно, що професійного ламінування дана процедура в домашніх умовах не замінить, але забезпечить м’якість, еластичність та блиск волоссю – це однозначно.