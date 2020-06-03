Головна холостячка країни поділилася б’юті-секретами: Ксенія Мішина про красу, комплекси, фігуру
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Нещодавно країну вразила новина про нове шоу на СТБ – "Холостячка", прем’єра якого відбудеться вже восени 2020 року. Ксенія Мішина стане головною героїнею реаліті-шоу. За її серце змагатимуться десятки чоловіків. Вона має неповторні природні зовнішні дані, але запевняє, що без додаткового догляду легко втратити красу.
Ксенія Мішина з’явилася на екранах телевізорів відносно недавно. І одразу завоювала прихильність мільйонів телеглядачів. Секретами своєї краси акторка поділилася в інтерв’ю для Cosmopolitan.
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Про правила краси Ксенії Мішиної
- Ксенія каже, що у повсякденному житті намагається користуватися декоративною косметикою лише за особливої нагоди, а так віддає перевагу обличчю зовсім без макіяжу. Працюючи у сфері кіноіндустрії, грим є частиною робочого процесу, тому необхідно дозволяти шкірі "подихати".
- Тонік, комплекс для зволоження із 3 продуктів, олія, скраб і крем для тіла, догляд для волосся, питна вода – це ті засоби без яких холостячка не уявляє свого дня.
- Для догляду за волоссям переможниця 6 сезону "Танців з зірками" використовує косметику корейського бренду Lador і повністю нею задоволена.
- Ксенія намагається прислухатися до потреб свого тіла. Зараз вона відчуває, що для красивого та здорового вигляду йому потрібне регулярне скрабування. Зокрема акторка зізнається, що є залежною від приємних ароматів, тому при виборі доглядового засобу звертає увагу також на запах. Вона також відвідує косметолога, робить чистку обличчя, пілінг та процедури зі зволоження шкіри.
- Жінка сміливо відповідає, що їй доводилось боротися із комплексами. І вивела для себе дієвий алгоритм, як їх позбутися: зрозумійте, прийміть і унеможливте.
- Еталону жіночої краси у Ксенії немає. Вона любить пробувати на собі образи конкретних осіб, які її надихають. Потім від кожного бере потрошки і створює власний оригінальний стиль поведінки.
- Акторка не проти пластичної хірургії, якщо це необхідно. Але на собі ще не експериментувала.
- Танці для Ксенії Мішиної віднедавна є улюбленим видом спорту.
- Щоб уникнути проблем на шкірі, зірка намагається додавати у свій раціон максимум сезонних продуктів та не вживає жодного фаст-фуду.
- Потрібно постійно опрацьовувати свій внутрішній стан, аби досягти гармонії, рекомендує Ксенія Мішина. Зберігати емоційну рівновагу їй допомагає син. Він є для неї своєрідним джерелом гармонії.