20:51, -

Нещодавно країну вразила новина про нове шоу на СТБ – "Холостячка", прем’єра якого відбудеться вже восени 2020 року. Ксенія Мішина стане головною героїнею реаліті-шоу. За її серце змагатимуться десятки чоловіків. Вона має неповторні природні зовнішні дані, але запевняє, що без додаткового догляду легко втратити красу.