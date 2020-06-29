Ідеальна шкіра, акуратний ніс та бездоганні брови: що спільного у зовнішності інфлюенсерів

Сучасні лідери думок асоціюються в аудиторії із приємною зовнішністю, розкішним життя, стильним одягом. Інфлюенсери багато коштів витрачають на засоби для догляду та різноманітні процедури в косметологів. Сьогодні популярно бути індивідуальністю, але у кожного із блогерів є дещо спільне – стандарти краси.

Існує тенденція, що модні інстаграм-блогерки схожі між собою. Зіркова візажистка Альона Лапіна розповіла для Cosmopolitan про стандарти краси інфлюенсерів та трюки, як їм вдається досягти такого результату.

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Б’юті-секрети ідеальних дівчат з інстаграму

Шкіра

Обов’язково повинна бути ідеальною: рівномірний тон, ефект легкої вологості та засмаги. Для цього потрібно відмовитися від використання матових текстур. Також не забувайте створити ніжний природній рум’янець на щоках. Аби досягти бездоганного вигляду шкіри, застосовуйте для макіяжу косметику кремової невагомої консистенції.

Ніс

Це одна зі спільних особливостей усіх блогерок. Бажано, щоб носик був маленьким та акуратним. Проте не всім щастить одразу з таким народитися. Тому спробуйте попрактикуватися у косметичному корегуванні за допомогою спеціальних продуктів та інструментів. Типовий для інфлюенсерів ніс можна створити і без хірургічного втручання.

Брови

Чергова важлива складова загального образу красунь, за якими ми любимо спостерігати в соцмережах. Зазвичай брови у них густі, зачесані вгору та професійно, майже непомітно, оформлені тінями або олівцем.

Очі

Погляд повинен бути димчатим з-під об’ємних та довгих вії. Популярні блогерки не роблять яскравого акценту на очах. Здебільшого наносять тіні нейтрального кольору та ретельно їх розтушовують на повіці. Також їхні мигдалевидні очі вдало підкреслюють стрілки. Інколи дівчата візуально корегують форму очей, використовуючи накладні вії на внутрішньому кутику лінії росту своїх.

Губи

Селфі блогерок можна розпізнати за ідеальним макіяжем губ. Вони навіть отримали окрему назву – інста-губи. Їх можна створити за допомогою чіткого та виразного контуру навколо губ, який потім необхідно розтушувати у напрямку до центру рота. Такий градієнт робить губи візуально пухкішими.

У мейк-апі інфлюенсерів помічаємо тенденцію на коричнево-бежеві чи коричнево-рожеві відтінки, зазначає зіркова візажистка. Їхня верхня губа повинна мати виражену серединку, а текстури не мають особливого значення. Відштовхуйтеся від власних вподобань, обираючи зволожувальний бальзам чи матову помаду.