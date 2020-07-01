Ідеальна шкіра обличчя в домашніх умовах: як цього досягти

Підтримувати хороший стан шкіри важко. Особливо, коли надворі літо, сонячні промені сприяють її старінню, повітря пересушує, а зовнішні чинники закупорюють пори. Аби захистити шкіру обличчя та зробити її ідеальною, дотримуйтеся кількох дієвих порад.

Правильний догляд за шкірою обличчя – це та звичка, яку повинна виробити кожна жінка. Існують поради та лайфхаки, які допоможуть вам у цьому. Ютуб-канал Салон краси зібрав рекомендації, які будуть корисними для шкіри обличчя.

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Як досягти ідеальної шкіри обличчя в домашніх умовах

Змивайте макіяж та інші забруднення зі шкіри обличчя. Для цього використовуйте спеціальну міцелярну воду, пінку чи лосьйон для вмивання. Якщо раптом вони у вас закінчилися, то інколи можна замінити ці продукти гелем для інтимної гігієни, бо він теж призначений для ніжної шкіри.

та інші забруднення зі шкіри обличчя. Для цього використовуйте спеціальну міцелярну воду, пінку чи лосьйон для вмивання. Якщо раптом вони у вас закінчилися, то інколи можна замінити ці продукти гелем для інтимної гігієни, бо він теж призначений для ніжної шкіри. Після вмивання витирайте обличчя паперовими рушничками чи серветками або виділіть кілька рушників із м’якого матеріалу, які чергуватимете і пратимете після кожного використання.

чи серветками або виділіть кілька рушників із м’якого матеріалу, які чергуватимете і пратимете після кожного використання. Спіть на синтетичній постільній білизні. Якщо не можете попрощатися із наволочкою, виготовленою із натуральних матеріалів, то віддавайте її в хімчистку мінімум раз в місяць. Бо саме ця річ є накопичувачем бактерій, які потім переміщуються на шкіру обличчя. Таким чином навіть можна заразитися підшкірним кліщем, від якого важко позбутися. Також не спіть на животі та головою вниз у подушку, аби на ранок не мати ефекту пом’ятого обличчя та шкірних заломів.



Правильний сон впливає на красу шкіри / Фото Pexels

Зранку вмивайтеся кубиком льоду. Він активізує роботу кровоносних судин та стимулює кровообіг, тому шкіра обличчя виглядатиме свіжою та здоровою.

Він активізує роботу кровоносних судин та стимулює кровообіг, тому шкіра обличчя виглядатиме свіжою та здоровою. Зберігайте зволожувальний крем в холодильнику. Щоранку наносіть його на обличчя, поплескуючи подушечками пальців.

Щоранку наносіть його на обличчя, поплескуючи подушечками пальців. Наносіть бальзам для губ заздалегідь. Можна скористатися ним перед сном. Покрийте губи товстим шаром бальзаму і лягайте спати. Вони вбиратимуть живильні речовини протягом ночі і зранку одразу будуть готовими до нанесення губної помади.

Можна скористатися ним перед сном. Покрийте губи товстим шаром бальзаму і лягайте спати. Вони вбиратимуть живильні речовини протягом ночі і зранку одразу будуть готовими до нанесення губної помади. Брудні пензлі для макіяжу можуть бути причиною появи прищів та різного виду висипань. Тому не забувайте регулярно їх чистити мінімум 1 раз в тиждень.

для макіяжу можуть бути причиною появи прищів та різного виду висипань. Тому не забувайте регулярно їх чистити мінімум 1 раз в тиждень. Вмивайтеся водою кімнатної температури.



Як потрібно правильно доглядати за шкірою обличчя / Фото Pexels