Літо може слугувати чудовою причиною, щоб освіжити або взагалі змінити кардинально колір свого волосся. Якщо ви вже наважилися на такий крок, то варто дізнатися, які відтінки будуть трендовими у цьому сезоні.

Щоб відповідати останнім тенденціям в індустрії краси, тепер недостатньо зробити модну стрижку. Вашому волоссю потрібен відповідний колір. Cosmopolitan назвав відтінки для фарбування волосся влітку 2020 року.

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Вибілений коричневий або bleached brown

Якщо простішою мовою, то це світло-каштановий колір. На перший погляд здаватиметься, що волосся трішки вигоріло на сонці. Проте це і вважається особливістю відтінку. Одною із перших тренд на собі випробувала американська модель Кайлі Дженнер.

Крижаний блонд

Найбільші ставки у сфері краси далі роблять на натуральність. Тому цього літа не варто кардинально змінювати свій імідж і переходити від натуральної брюнетки в блондинку. Дівчатам із темним волоссям потрібно звернути увагу на теплі золотисто-карамельні відтінки. Блондинкам також пощастило, бо мода повертається до витоків: тренд літа 2020 – класичний блонд. Надихнутися на його створення можете світлинами актриси Люсі Бойнтон.

Червоне дерево

Який би колір ви не обрали, намагайтеся додати йому якомога більше блиску. Також не забувайте, що за фарбованим волоссям потрібно вдвічі більше догляду. Особливо, якщо ви наважитесь спробувати на собі ще один модний колір – пурпурово-каштановий. На прикладі волосся головної героїні серіалу "Ейфорія" можна побачити, якої розкоші образу додає зачіска із таким відтінком.

Тонкий балаяж

Техніка фарбування омбре та мелірування звільнила місце серед трендів для балаяжу. Ви можете показати своєму майстру фото модної блогерки з Амстердаму Негін Мірсалехі та попросити відтворити такий колір і на вашому волоссі. Особливість цього фарбування в тому, що пасма, які знаходяться ближче до обличчя, потрібно більше висвітлювати. Навіть, якщо ви проводитимете влітку багато часу на сонці, ефект вигорілого волосся не зіпсує ваш балаяж, а навпаки додасть йому природного звабливого вигляду.

Мед з корицею

Колір із такою апетитною назвою, володаркою якого є Тіна Кароль, також є трендом тіла 2020. За волоссям із таким відтінком практичніше доглядати. Зокрема він не вимагає регулярного підфарбовування відрослих кінців, як крижаний чи платиновий блонд.