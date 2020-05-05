Однохвилинний догляд за шкірою, яким користуються знаменитості

Рене Руло – голлівудська косметологиня-дерматологиня, яка має понад тридцять років досвіду роботи із зірками. Експерт поділилася секретом ідеального зволоження шкіри, який назвала – "Золота хвилина".

Дерматологиня таких зірок, як голлівудська акторка Лілі Рейнхар, акторка та співачка Демі Ловато, супермодель Сінді Кроуфорд, веде свій блог, в якому ділиться лайфхаками краси. Одна із її порад привернула Cosmopolitan, тому що її може відтворити кожна жінка в домашніх умовах. А саме підказка: як легко, швидко і дієво зробити глибоке зволоження своєї шкіри.

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Лілі Рейнхар, яка дотримується "Золотої хвилини" / Instagram / @reneerouleau

Фундамент "Золотої хвилини" Руло – маленький інтервал між виходом з душу та повним висиханням шкіри обличчя. Якщо точніше, то у вас лише 1 хвилина. "Після миття обличчя і протирання рушником, ваша незахищена шкіра найбільш вразлива до зневоднення через процес, який називається осмосом, – пояснює експерт. У вас 60 секунд, перш ніж відбудеться випаровування вологи".

Важливо знати! Осмос – це природний процес, коли молекули односторонньо переходять з одного середовища в інше, в нашому випадку, молекули води, через напівпроникну мембрану (шкіру).

В цю хвилину перед зволоженням шкіри кремом чи іншою сироваткою нанесіть на обличчя – тонер. За словами Руло, це допоможе "запечатати" гідратацію в шкіру. Тобто, волога не виходитиме назовні, а зволожуватиме вашу шкіру зсередини. Зауважте, що тонік і тонер – це різні засоби для догляду. У складі тоніків є спирт та матуючі компоненти, а тонери містять в собі лише поживні речовини.