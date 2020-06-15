Якщо ви давно мріяли про коротку зачіску, то літо саме той сезон, для якого вона буде вдалою. Аби не зав'язувати банальну гульку із волосся на маківці голови, можна зробити модну стрижку або надихнутися на створення оригінальної зачіски.

Володаркам довгої та густої шевелюри найважче дається літня пора року. Якщо постійно ходити із розпущеним волоссям, то ваша шия і спина пітнітимуть і з’являтиметься дискомфорт. Тому Harper's Bazaar зібрав ідеї для літніх зачісок, які легко відтворити самостійно вдома.

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Якщо у вас коротке волосся, то вашу буденну зачіску можна прикрасити різноманітними аксесуарами, косичками та джгутиками. Також влітку доречно трішки підрізати волосся, бо воно стає більше завадою, аніж чудовим доповненням жіночного образу. У кого від природи погано росте волосся чи воно має тонку структуру, то для вас існують вдалі варіанти зачісок, із якими ви матимете елегантний вигляд. А найголовніше: їх буде комфортно носити влітку.

Стиліст, який робить зачіски таким знаменитостям, як Кріссі Тейген, Жасмин Тукс, Олівія Калпо, Жозефін Скрівер та Глен Коко, каже, що дівчатам із довгим волоссям слід зробити коротку стрижку, аби зменшити об’єм і вагу волосся. Таким чином вони відчуватимуть полегшення як фізично, так і морально.

Якщо змінювати імідж, то зараз. Візьміть приклад із зірок або надихніться на власну ідею для стрижки чи зачіски знімками, які опублікували зіркові стилісти на своїх сторінках в інстаграмі: