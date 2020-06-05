38-річна герцогиня Кембриджська дивує ідеальним станом своєї шкіри. У неї рівномірний тон обличчя, немає мімічних зморшок, лущення чи інших недоліків. На просторах інтернету існує багато здогадок, як жінці вдається зберігати красу. Проте один із рецептів для вмивання є справді дієвим.

Щоб позбутися мімічних зморшок, очистити та зволожити вашу шкіру, надати їй здорового рожевого відтінку, достатньо вмивати обличчя за рецептом Кейт Міддлтон, інгредієнти для приготування якого знайдуться в кожному домі. Вже через 2 тижні регулярного виконання процедури (не більше 1-2 разів на тиждень) ефект стане помітним. Секретом ідеальної королівської шкіри поділився СТБ.

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Як правильно вмиватися за англійською системою від Кейт Мідлтон

Процедура повинна проходити в 4 етапи. Наносячи кожен новий шар приготованої суміші, не потрібно змивати попередній. Найкраще робити комплексне вмивання перед сном або не менше ніж за 2 години перед виходом на вулицю. Бо інгредієнти, які будуть використані під час приготування суміші для вмивання, можуть спровокувати сонячні опіки.

1 етап

Змішайте 2 чайні ложки вівсяної муки з 1 ложкою оливкової олії. Дані інгредієнти володіють такими властивостями, як захист шкіри від появи зморшок, тонізують її та повертають еластичність, відлущують ороговілі клітини шкіри, а також зволожують та живлять епідерміс. Консистенція має вийти зручною для нанесення, за потреби можна додати ще масла. А потім наносіть суміш на обличчя спеціальним пензликом за масажними лініями. І масажуйте ще протягом 3 хвилин.



Кейт Міддлтон користується англійською системою вмивання / Instagram / @kensingtonroyal

2 етап

Не змиваючи перший шар, готуйте до нанесення другий. Додайте в посудину 4 чайні ложки меду, якщо у вас на нього алергія, то можна замінити яєчним жовтком. Туди ж вилийте 3 столових ложки яблучного соку. Перемішайте компоненти та знову змащуйте ними обличчя. Мед слугує натуральним засобом стимулювання регенерації шкіри, а яблучний сік – зволожувачем.

3 етап

Суміш для наступного кроку створюється за допомогою 3 столових ложок кефіру та половини чайної ложки лимонного соку. Молоко повинне вирівняти тон вашої шкіри, а лимонний сік відбілити її. Все добре перемішайте, нанесіть на обличчя поверх попередніх шарів та тримайте 5 хвилин. А потім акуратно змийте все теплою водою.



Секрет краси герцогині Кембриджської / Instagram / @kensingtonroyal

4 етап

Коли ви вже очистили шкіру теплою водою від приготованих власноруч сумішей, потрібно взяти мінеральну води і змочити у ній марлю, якою потім легенько потрібно протерти обличчя, притискаючи її час від часу сильніше. Цей завершальний крок наповнить вашу шкіру живильними солями та мікроелементами.

Опісля крему наносити не потрібно. Бо дана процедура вважається комплексним доглядом за обличчям.