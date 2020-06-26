Що потрібно знати про ефірні олії та ароматерапію: відповідь експертів

Про властивості ефірних олій говорять багато. Вони можуть слугувати навіть засобами для оздоровлення. Якщо точніше, то з їхньою допомогою проводять ароматерапію, яка сприяє покращенню настрою та зовнішнього вигляду.

Ефірні олії можна легко інтегрувати у свою щоденну рутину догляду за шкірою. Також у них є й інші функції. Більше про ефірні олії автори Elle дізнавалися в експертів.

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Що таке ефірні олії

Засновник сучасної фармацевтичної марки Anatome, Брендон Мердок пояснює, що ефірні олії – це рослинні екстракти чи ботанічні речовини, які добуваються із рослинних зразків. Ці інгредієнти науковці отримують зі всього світу. А компоненти, з яких створюються ефірні олії, зазвичай бувають в корені, насінні, квітках та корі.

У чистому вигляді сполуки є концентрованими та сильнодіючими. Адже саме вони надають рослині запаху, захищають її від впливу негативних факторів довкілля та допомагають запилюватися.



Ефірні олії використовують для проведення ароматерапії / Фото Pexels

Які є переваги ефірних олій

Окремий рослинний екстракт володіє іншими властивостями, які науково підтверджено Aromatherapy Associates. Декілька із них:

заспокоюють;

борються з мікробами;

розслабляють;

корисно впливають на шкіру та дихальні шляхи;

очищують;

використовують для проведення ароматерапії.

Що таке ароматерапія

Це метод лікування із застосуванням натуральних ефірних олій, що вводяться в організм через дихальні шляхи, шкіру або слизові оболонки. Мета ароматерапії: стимулювати захисні чинники організму і зміцнити його імунітет до будь-яких патогенних факторів.

Які є види ефірних олій

Майже з усіх рослин можна добути ефірну олію, тому є сотні різноманітних їхніх видів. Представники Aromatherapy Associates кажуть, що чудодійні олії можуть варіюватися від цитрусовий олій, як рожевий грейпфрут і бергамот, до таких квіткових рослин, як троянда і герань, листя дерев сосни та евкаліпту.

Наприклад, для миттєвого покращення настрою використовуйте олії троянди, неролі та жасмину. Вони мають здатність знижувати рівень тривоги в організмі та сприяти вашій зосередженості. Отримати порцію здорового сну допоможуть олії лаванди, ромашки та золотобородника. Правильному диханню сприяють ефірні олії кипарису, камфори та розмарину.



Які існують види ефірних олій / Фото Pexels

Перш ніж придбати ефірну олію, потрібно знати кілька порад: