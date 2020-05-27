Що таке патчі для грудей, стегон та ліктів

Сучасне розмаїття засобів для догляду краси дивує. Серед них патчі для очей із різними властивостями: зволожувальні, вибілюючі, омолоджуючі. Також є гідрогелеві наліпки для губ, патчі для обличчя проти акне. Проте розвиток косметичної індустрії на цьому не зупиняється, і тепер з’явилися патчі для інших частин тіла.

Востаннє стільки обговорень у соціальних мережах спричинили тканинні маски. Нині ж всі дискутують стосовно патчів для різних ділянок тіла: це хайп чи дієвий засіб для догляду за собою. Wonderzine детально розповів про новостворені патчі для всього тіла.

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Звідки взялися патчі для грудей, стегон та ліктів?

Менше ніж 20 років доглядова косметика жінок складалася із двох кремів: для обличчя та для тіла. Ті, які дуже любили піклуватися про себе і мали багато вільного часу, ще використовували антицелюлітний засіб. Але для краси немає меж. На відповідному ринку зауважили, що є попит, а це означає лише одне – буде пропозиція. І з кожним роком продуктів для догляду за собою ставало дедалі більше: сироватки, креми із величезною кількістю властивостей, скраби, лосьйони, спреї, ексфоліант та інше.

Щоб залишатися на плаву, косметичні бренди повинні вигадувати щось оригінальніше, ніж їхні конкуренти. Останнім трендом, який підкорив всі соцмережі, були тканинні маски. Спочатку їх виготовляли лише однотонними, а згодом із зображеннями морди різних звірів. Фото жінок та чоловіків в таких масках просто заполонили інтернет.

Після того, як ідея із масками для обличчя вийшла вдалою, то виробники почали думати, чому б не продовжити актуальність тренду, але вже на тілі. Таким чином з’явилися листові маски для живота вагітних, маски-шкарпетки для загрубілої та сухої шкіри стоп, маски для рук.

Паралельно із цим дедалі більше росла популярність на патчі під очі. Спочатку вони були класичними золотого або білого кольору. Коли стандартними патчами вже стало важко когось здивувати, то на вітринах косметичних магазинів почали з’являтися гідрогелеві наліпки для всього тіла.



Використання патчів під очі / Фото Pexels

Властивості патчів для тіла

Зазвичай жінки більше часу виділяють для догляду за обличчям, про те, що нижче підборіддя забувають. Вищеописані патчі чудовий спосіб їм нагадати про важливість турботи за тілом.

Наприклад, патчі для сосків заспокоять шкіру, пошкоджену внаслідок грудного вигодовування, наліпки з ментолом знімуть втому з тіла після фізичних навантажень чи просто, якщо ви ведете активний спосіб життя, а патчі для стегон з кофеїном стимулюють відтік лімфи (виведення шкідливих речовин з організму).

Косметичні пластирі для зони декольте та ліктів користуються найбільшим попитом. Шкіра в цих місцях вимагає особливого догляду. Для ліктів можете спробувати патчі із пом’якшувальним ефектом, а для декольте – із омолоджуючим, бо ця ділянка найбільше піддається потраплянню на неї ультрафіолетових променів.

Дерматологи зазначають, що патчі не є універсальним засобом для догляду. Вони будуть ефективними в комплекті з іншими щоденними б’юті-процедурами.