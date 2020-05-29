Густі та широкі брови залишаються в моді вже не перший рік. Проте щодня оформлювати їх власноруч або декілька разів на місяць бігати до бровиста – непрактично. Це забирає багато часу, сил та грошей. Тому в індустрії краси з’явилася така послуга, як пудрове напилення брів.

Процедура зі створення пудових брів вважається новим різновидом перманентного макіяжу, який роблять за допомогою спеціальної ручки маніпули. Новий канал детально розповів, що таке пудрове напилення та про його плюси і мінуси.

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Що таке пудрове напилення брів?

Насамперед не варто плутати пудрове напилення із татуажем брів. Перший варіант набагато м’якший та ефект від нього інший. Проте напилення вважається різновидом татуажу. Воно виконується достатньо просто: за допомогою ручки мані пули створюється неглибока пігментація шкіри за формою, яку напередодні ви визначаєте з майстром. Тобто піднімається верхній шар шкіри на десяту частку міліметра і туди вводиться пігмент. Техніка виконання доволі нестандартна, бо ручкою малюють не рисочки по типу волосин брів, а ставлять багато маленьких крапочок, які в результаті дають ефект напилення.



Доглянуті брови / Фото Pexels

Чим відрізняється ефект саме від напилення? Відсутністю чіткого контуру та контрастного виділення форми брів. Тому ті брови, які ми бачимо опісля процедури, виглядають максимально натурально (фактично неможливо відрізнити від природніх) тільки густіші, яскравіші та правильно оформлені. А пудровими називають, бо справді здається, що брови легенько покриті тінями або кольоровою пудрою.

Важливо: оскільки напилення передбачає проколювання верхнього шару епідермісу, то бровам знадобиться 2-3 дні, щоб загоїтись і набути бажаного вигляду.

Результат може триматися від 2-3 місяців до 1,5 років. Можливо, корекція знадобиться раніше.



Брови після пудрового напилення / Instagram / @margo.permanent.makeup

Плюси пудрових брів:

процедура майже безболісна;

шкіра загоюється швидше, ніж після класичного татуажу;

ефект натуральних брів;

візуальне збільшення густоти та пухнастості брів.

Мінуси: