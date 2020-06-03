До карантину мало хто б наважився пофарбувати волосся пастельними кольорами в домашніх умовах. Такі маніпуляції вважалися надто ризикованими. Проте нудьга на самоізоляції відкрила сміливі сторони багатьох знаменитостей, які вирішили зробити в своєму житті хоч якісь зміни.

Можливо техніка фарбування у знаменитостей не така досконала, як у професійних майстрів, але заради розваги та можливості принаймні на деякий час забути про ситуацію у світі, чому б і ні. Сміливців звісно небагато, але InStyle зробив добірку тих, хто все таки не оминув карантинний тренд.

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Допоки Єва Лонгорія та Келлі Ріпа маскували відрослі корені свого волосся тимчасовими спреями, то інші не відмовляли собі у барвистому розмаїтті кольорів і кожна вирішила спробувати, як це бути володаркою веселкового волосся.

Крістен Стюарт відсвяткувала свій день народження в умовах карантину, але із помаранчевою неоновою стрижкою-мискою. Гіларі Дафф спробувала бірюзовий прохолодний відтінок на своєму волоссі. З ним вона виглядає наче справжня русалка, але не в морі, а на карантині вдома. Любительок рожевого волосся виявилося чимало. Його і вважають головним трендовим кольором цієї самоізоляції. Доводити, що яскравий рожевий може бути універсальним, взялися Джуліанн Гаф, Cardi B та Дженніфер Лав Г'юїтт. Такий зовнішній вигляд кожної із них буде приємним спогадом для прихильників ще довго опісля закінчення пандемії. Коли світ знову буде таким, як колись, про експерименти зірок згадуватимуть із посмішкою.

Дивіться у галереї фото вищезгаданих знаменитостей та інших представниць світового шоу-бізнесу, які наважилися на райдужні кольори: