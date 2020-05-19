Як легко зробити маску для обличчя в домашніх умовах: 5 бюджетних рецептів

Ви хочете, щоб догляд за обличчям був економним, простим та ще й в домашніх умовах – все можливо. Шкірі, яка схильна до прищів, висипань та лущення, необхідна регулярна допомога у вигляді спеціальних масок. Тому дізнайтеся про способи, як швидко можна приготувати маску для обличчя вдома.

Зазвичай проблеми зі шкірою пов’язані із неправильним харчуванням. Таким чином організм очищується від шкідливих речовин, виводячи їх назовні через шкіру. Зовсім виключити шкідливі продукти харчування важко. Ютуб-канал Салон краси зібрав кілька простих рецептів масок для обличчя, які допоможуть впоратися із проблемами на шкірі.

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Маска від Софі Лорен

Що потрібно?

1 столова ложка меду

0,5 столової ложки оливкової олії

1 чайна ложка соку лимона

Всі інгредієнти добре перемішайте та нанесіть на обличчя на 15 хвилин. Потім змийте теплою водою і закріпіть ефект улюбленим зволожувальним кремом.



Маски для обличчя своїми руками / Фото Pixabay

Маска за рецептом відеоблогерки SABLINA

Що потрібно?

сметана

Бажано, щоб жирність сметани була не менше 20%. Нанесіть сметану на вашу шкіру на 20-30 хвилин. Сметана володіє зволожувальними та відбілювальними властивостями. А також зменшує почервоніння на лиці.

Маска з банана

Що потрібно?

половинка банана

Розімніть половину банана виделкою до однорідної консистенції . Потім накладіть суміш на обличчя на 10-15 хвилин. Обов’язково змивайте маску холодною водою.

Поживні речовини, які містяться в складі банана, живлять шкіру, тонізують та збагачують корисними мікроелементами.



Догляд за обличчям в домашніх умовах / Фото Unsplash

Маска-скраб

Що потрібно?

1 столова ложка цукру

1 столова ложка меду

Перемішайте інгредієнти у зручній посудині. Нанесіть маску та дозвольте їй проникнути в шкіру. Потім легкими масажними рухами скрабуйте обличчя. Таким чином ви отримаєте подвійний ефект (від маски і від скрабу) за одну процедуру.

Маска-пілінг

Що потрібно?

1 чайна ложка харчової соди

гель для вмивання

Візьміть трішки гелю для вмивання і капніть в ємність. Туди додайте соди і перемішайте. Нанесіть на обличчя на 2 хвилини і змийте холодною водою.

Сода – не зовсім безпечний продукт, бо може пересушити та подразнити шкіру, якщо неправильно її застосувати. Тому ми комбінуємо соду з гелем, який має зволожувальну властивість, і тримаємо не більше 2 хвилин.

Важливо! Перед нанесенням будь-якої із масок розпарте шкіру обличчя, щоб відкрилися пори. Візьміть махровий рушник, намочіть у гарячій воді, покладіть на обличчя та потримайте 10-15 хвилин.

Також подбайте, щоб ваша шкіра була попередньо правильно очищена від залишків макіяжу.