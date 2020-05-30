Як вибрати свій ідеальний аромат
Темперамент жінки можна визначити за шлейфом аромату, який вона залишає після себе. Для кожної важливо знайти саме свій запах, який виділятиме їх з-поміж інших. І це не так легко зробити, як може здатися на перший погляд.
Можна спробувати десятки парфумів і не відчути того єдиного, а буває, що вдається вибрати ідеальний варіант з першого разу, якщо знати, як це правильно робити. Cosmopolitan поділився 7 хитрощами, як знайти свій запах.
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Як вибрати ідеальний аромат парфумів
- Визначтеся із улюбленою порою року та їжею. Смакові та нюхові рецептори мають тісний зв’язок. Навіть, коли у вас нежить, то ви не відчуваєте повноцінного смаку їжу. Тому, якщо ви прихильниця спекотного літа, то вам підійдуть парфуми із запахом моря. А тим, хто любить їсти солодощі, сподобаються ванільні та шоколадні аромати.
- Змінюйте аромати залежно від приводу. Не варто щоразу купувати один і той самий флакон духів. Майте в запасі декілька. Якщо ви збирайтеся на весняну прогулянку в парк, то доречніше буде набризкатися парфумами із квітковими нотками, а на вечірку – більш класичними.
Запах важливий для жінки / Фото Pexels
- Зверніть увагу на концентрацію. Це важливий момент у виборі парфумів. На флаконі повинна бути примітка "eau de". Те, що йде після неї вказує концентрацію парфумів. Духи та туалетна вода можуть мати однаковий запах, але зазвичай у них різна концентрація. Тому вони відрізняються за стійкістю аромату.
- Демонструйте свій внутрішній стан. Аромат парфумів повинен підкреслювати вашу особистість. Вибираючи його, проаналізуйте, ким ви себе позиціонуєте. Якщо хочете, щоб вас сприймали, як строгу та ділову – віддайте перевагу терпким ноткам. Хочете створити посил ніжності – свіжі фруктові та квіткові запахи саме те.
- Зачекайте ніч. Туалетна вода має властивість одразу демонструвати свій істинний запах. Натомість парфумам потрібно більше часу, щоб проявити себе. Навіть Мерилін Монро наносила краплю Chanel № 5 перед сном, щоб вдень приголомшливо пахнути. Тому нанесіть парфум в магазині, верніться додому і на наступний день зрозумієте чи варто його купувати.
Лайфхак: не пробуйте одночасно більше, ніж 3 різних запахи, бо не зможете відрізнити їх. Нанесіть один аромат на ліве зап’ястя, другий – на праве, третій – на шию.
Як вибрати ідеальні парфуми / Фото Pexels
- Один аромат може по-різному "сидіти" на всіх дівчатах. І тут немає нічого дивного. Тому що біохімічний склад кожного людського тіла унікальний. В результаті отримуємо різноманітні варіації одного запаху.
- Важливо вибрати правильний час. У парфумерні магазини краще ходити зранку, коли дихальні шляхи ще повністю чисті, і нюх кращий. Це головне, щоб ви могли правильно відчувати кожну нотку аромату. Саме тому консультанти пропонують понюхати кавові зерна, якщо ви довго не можете визначитись. Таким чином освіжається сприйняття запахів.