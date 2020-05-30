Темперамент жінки можна визначити за шлейфом аромату, який вона залишає після себе. Для кожної важливо знайти саме свій запах, який виділятиме їх з-поміж інших. І це не так легко зробити, як може здатися на перший погляд.

Можна спробувати десятки парфумів і не відчути того єдиного, а буває, що вдається вибрати ідеальний варіант з першого разу, якщо знати, як це правильно робити. Cosmopolitan поділився 7 хитрощами, як знайти свій запах.

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Як вибрати ідеальний аромат парфумів

Визначтеся із улюбленою порою року та їжею. Смакові та нюхові рецептори мають тісний зв’язок. Навіть, коли у вас нежить, то ви не відчуваєте повноцінного смаку їжу. Тому, якщо ви прихильниця спекотного літа, то вам підійдуть парфуми із запахом моря. А тим, хто любить їсти солодощі, сподобаються ванільні та шоколадні аромати.

Смакові та нюхові рецептори мають тісний зв’язок. Навіть, коли у вас нежить, то ви не відчуваєте повноцінного смаку їжу. Тому, якщо ви прихильниця спекотного літа, то вам підійдуть парфуми із запахом моря. А тим, хто любить їсти солодощі, сподобаються ванільні та шоколадні аромати. Змінюйте аромати залежно від приводу. Не варто щоразу купувати один і той самий флакон духів. Майте в запасі декілька. Якщо ви збирайтеся на весняну прогулянку в парк, то доречніше буде набризкатися парфумами із квітковими нотками, а на вечірку – більш класичними.



Запах важливий для жінки / Фото Pexels

Зверніть увагу на концентрацію. Це важливий момент у виборі парфумів. На флаконі повинна бути примітка "eau de". Те, що йде після неї вказує концентрацію парфумів. Духи та туалетна вода можуть мати однаковий запах, але зазвичай у них різна концентрація. Тому вони відрізняються за стійкістю аромату.

Це важливий момент у виборі парфумів. На флаконі повинна бути примітка "eau de". Те, що йде після неї вказує концентрацію парфумів. Духи та туалетна вода можуть мати однаковий запах, але зазвичай у них різна концентрація. Тому вони відрізняються за стійкістю аромату. Демонструйте свій внутрішній стан. Аромат парфумів повинен підкреслювати вашу особистість. Вибираючи його, проаналізуйте, ким ви себе позиціонуєте. Якщо хочете, щоб вас сприймали, як строгу та ділову – віддайте перевагу терпким ноткам. Хочете створити посил ніжності – свіжі фруктові та квіткові запахи саме те.

Аромат парфумів повинен підкреслювати вашу особистість. Вибираючи його, проаналізуйте, ким ви себе позиціонуєте. Якщо хочете, щоб вас сприймали, як строгу та ділову – віддайте перевагу терпким ноткам. Хочете створити посил ніжності – свіжі фруктові та квіткові запахи саме те. Зачекайте ніч. Туалетна вода має властивість одразу демонструвати свій істинний запах. Натомість парфумам потрібно більше часу, щоб проявити себе. Навіть Мерилін Монро наносила краплю Chanel № 5 перед сном, щоб вдень приголомшливо пахнути. Тому нанесіть парфум в магазині, верніться додому і на наступний день зрозумієте чи варто його купувати.

Лайфхак: не пробуйте одночасно більше, ніж 3 різних запахи, бо не зможете відрізнити їх. Нанесіть один аромат на ліве зап’ястя, другий – на праве, третій – на шию.



Як вибрати ідеальні парфуми / Фото Pexels