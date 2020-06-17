Аби відростити красиве та здорове волосся, потрібно застосовувати усі можливі хитрощі та секрети. Такі власниці розкішної шевелюри, як Олівія Палермо, Сальма Гаєк, Ель Макферсон, Кріссі Тейген, знають, яких звичок потрібно дотримуватися щодня, якщо хочете мати розкішне волосся.

Голлівудським зіркам також потрібно докладати багато зусиль, щоб завжди привабливо виглядати. Проте завдяки власному досвіду та порадам стилістів у знаменитостей виробилися звички, про які не всі знають. Cosmopolitan розповів, як відомим жінкам вдається відростити довге волосся та його зберігати розкішний стан. До теми: Як ми псуємо наше волосся: неправильні звички Як відростити волосся Термічний вплив на волосся. Високі температури фенів, плойок, випрямлячів та інших пристроїв роблять ваш волосяний покрив сухим і ламким. Краще дозволяйте йому висихати природнім методом. А перед укладкою не забувайте про термозахист.

Високі температури фенів, плойок, випрямлячів та інших пристроїв роблять ваш волосяний покрив сухим і ламким. Краще дозволяйте йому висихати природнім методом. А перед укладкою не забувайте про термозахист. Сон на шовковій наволочці. Волосяну кутикулу дуже легко травмувати, і лише тертя об м’яку тканину не шкодить їй.

Волосяну кутикулу дуже легко травмувати, і лише тертя об м’яку тканину не шкодить їй. Завжди підтримувати чистоту. Волосся потрібно мити за необхідністю. Навіть, якщо ви помічає, що воно забруднюється щодня, то не відкладайте миття голови на потім. Обов’язково використовуйте якісний шампунь та ретельно вивчайте його склад.

Поради, щоб мати довге волосся / Фото Pexels Етап зволоження. За шкірою голови також потрібен догляд. Тому не забувайте користуватися кондиціонером під час кожного миття волосся та живильною маскою 1 чи 2 рази на тиждень. Якщо ви поставили собі за мету відростити здорове і міцне волосся, то регулярне зволоження шкіри голови вам у цьому допоможе.

За шкірою голови також потрібен догляд. Тому не забувайте користуватися кондиціонером під час кожного миття волосся та живильною маскою 1 чи 2 рази на тиждень. Якщо ви поставили собі за мету відростити здорове і міцне волосся, то регулярне зволоження шкіри голови вам у цьому допоможе. Продукти однієї марки. Не варто змінювати шампунь чи бальзам для волосся одразу після декількох застосувань, бо вам одразу не помітно результату. Для цих засобів діє те ж правило, що й із кремом для обличчя: їм потрібно дати 28 днів, аби проявили свої властивості. Бо волоссю потрібен час, щоб звикнути до нового догляду.

Не варто змінювати шампунь чи бальзам для волосся одразу після декількох застосувань, бо вам одразу не помітно результату. Для цих засобів діє те ж правило, що й із кремом для обличчя: їм потрібно дати 28 днів, аби проявили свої властивості. Бо волоссю потрібен час, щоб звикнути до нового догляду. Повноцінне харчування. Якщо ви сидите на дієті, яка не передбачає споживання продуктів із вітамінами, необхідними для росту волосся, то вам варто переглянути свій раціон. Вживайте більше їжі, яка містить цинк, залізо, поліненасичені жирні кислоти. Наприклад: риба, горіхи, нежирне м’ясо, яйця.

Корисні продукти для росту волосся / Фото Unsplash Вживайте вітаміни. Лише із їжею в наш організм надходить недостатня кількість корисних речовин. Тому варто пропити курс певних вітамінів, яких вам бракує для росту волосся.

Лише із їжею в наш організм надходить недостатня кількість корисних речовин. Тому варто пропити курс певних вітамінів, яких вам бракує для росту волосся. Зміцнюйте корені. Волосся не зможе вирости, якщо постійно випадатиме через слабке коріння. Для їхнього зміцнення можна використовувати різноманітні живильні сироватки та маски, приготовані в домашніх умовах.

Волосся не зможе вирости, якщо постійно випадатиме через слабке коріння. Для їхнього зміцнення можна використовувати різноманітні живильні сироватки та маски, приготовані в домашніх умовах. Процес розчісування. Він має вагомий вплив на ваше волосся. Намагайтеся розчісуватися не надто швидко, обережно розплутувати окремі пасма, уважно підійдіть до вибору самого гребінця або щітки для волосся. Починайте розчісувати волосся з кінчиків, поступово рухаючись до коренів, а не навпаки.

Він має вагомий вплив на ваше волосся. Намагайтеся розчісуватися не надто швидко, обережно розплутувати окремі пасма, уважно підійдіть до вибору самого гребінця або щітки для волосся. Починайте розчісувати волосся з кінчиків, поступово рухаючись до коренів, а не навпаки. Мийте волосся у прохолодній воді. Гаряча вода руйнує волосяну кутикулу, тому волосся виглядає тьмяним і повільно росте.