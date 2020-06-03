Прищі є великою проблемою не лише в підлітковому віці. Чим старшими ви стаєте, тим серйозніший характер матимуть висипання на шкірі. Якщо у вас протягом тривалого періоду не очищується шкіра, то зверніться за допомогою до спеціаліста. Але, щоб запобігти появі прищів, можна дотримуватися простих порад і уникнути потреби медичного лікування.

Причини виникнення прищів можуть бути різними. Зазвичай акне з’являється внаслідок гормонального порушення та інших дисбалансів в організмі. Також є ймовірність зовнішнього бактеріального подразнення. Відома зіркова косметологиня Рене Руло розповіла для InStyle, яких правил потрібно дотримуватися, щоб не страждати потім у боротьбі проти прищів.

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Як запобігти появі прищів

Перестаньте торкатися руками обличчя та підборіддя. Може здатися надто банальним, але ми зазвичай нехтуємо цим правилом. Більшість висипань на шкірі пов’язані з тим, що в пори потрапили бактерії саме з ваших рук.

Може здатися надто банальним, але ми зазвичай нехтуємо цим правилом. Більшість висипань на шкірі пов’язані з тим, що в пори потрапили бактерії саме з ваших рук. Очищуйте телефон декілька разів на день. Схожий випадок, що й з руками. Ваш мобільний пристрій є сприятливим середовищем для розмноження бактерій, які під час його використання потрапляють на шкіру обличчя. Тому телефон потрібно постійно протирати серветкою.

Схожий випадок, що й з руками. Ваш мобільний пристрій є сприятливим середовищем для розмноження бактерій, які під час його використання потрапляють на шкіру обличчя. Тому телефон потрібно постійно протирати серветкою. Спробуйте менше стресувати, але більше спати. Стрес викликає не лише виснаження та тривогу, але й прищі. У сфері косметології це пояснюється зрозуміло: стрес змушує ваш організм виробляти такий гормон, як кортизол, який потім провокує підшкірні залози виділяти більше олії, надлишок яких далі перетворюється на прищі.



Аби уникнути проблем зі шкірою, потрібно про неї дбати / Фото Pexels

"Якщо почали з’являтися прищі, то спочатку лікуйте їх точково, наносячи спеціальний засіб", – наголошує Рене.

– наголошує Рене. Регулярно видаляйте відмерлі частини шкіри. Чим більше та правильніше ви відлущуєте ороговілу шкіру, тим менше залишається під шкірою олій, які закупорюють пори або перетворюються на прищі. Скрабування – найкращий спосіб, щоб видалити відмерлі клітини і дозволити оновлюватися шкірі.

Чим більше та правильніше ви відлущуєте ороговілу шкіру, тим менше залишається під шкірою олій, які закупорюють пори або перетворюються на прищі. Скрабування – найкращий спосіб, щоб видалити відмерлі клітини і дозволити оновлюватися шкірі. Не дозволяйте волоссю падати на обличчя, коли ви спітнілі. Зав’яжіть його у високий хвіст, а після заняття спортом чи іншим видом активності очистіть обличчя від поту засобом, який містить 1% саліцилової кислоти. Цей крок важливий, бо таким чином видаляються бактерії, які згодом викликають прищі.

Зав’яжіть його у високий хвіст, а після заняття спортом чи іншим видом активності очистіть обличчя від поту засобом, який містить 1% саліцилової кислоти. Цей крок важливий, бо таким чином видаляються бактерії, які згодом викликають прищі. Пийте теплу воду з лимоном вранці. Це особистий секрет косметологині Рене Руло. Вона його обожнює за здатність внутрішньо промивати організм та виводити із нього токсини і бактерії. Якщо вони існують у кишечнику, то рано чи пізно почнуть проявлятися назовні у вигляді прищів.



Випивайте денну норму води / Фото Pexels