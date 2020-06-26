Власницям тонкого волосся найбільше хочеться зробити його густим та об’ємним. А тим, кому вже пощастило мати пишну шевелюру, потрібно її берегти. Якщо ви прагнете покрасуватися розкішними локонами, то посприяйте покращенню їхнього стану.

Коли жінки мають тонке і пошкодження волосся, зазвичай вони намагаються приховати його у тугому хвостику. Але із ситуації потрібно шукати вихід. Правильний догляд, дієві поради та кілька лайфхаків від Cosmopolitan допоможуть вам у цьому.

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Як зробити волосся густим

Почніть з елементарного – використання шампуню і кондиціонеру для росту волосся. Хоча сульфати швидко видаляють жир із вашого волосся, але вони також сушать його жорстоко діють на шкіру голови, яка ймовірно лущитиметься від постійного використання засобів із вмістом сульфатів. Якщо вам необхідно зробити пасма свого волосся більш сильними та міцними, то спробуйте безсульфатні шампуні і кондиціонери.



Догляд за волоссям / Фото Pexels

Обирайте засоби, призначені спеціально, щоб збільшити густоту волосся. Це можуть бути термозахисні спреї, сухі шампуні, лаки та гелі для фіксації волосся. Проте звертайте увагу, щоб ця продукція не тестувалася на тваринах, не містила глютену та сульфатів.

Це можуть бути термозахисні спреї, сухі шампуні, лаки та гелі для фіксації волосся. Проте звертайте увагу, щоб ця продукція не тестувалася на тваринах, не містила глютену та сульфатів. Крутіть локони. Цей лайфхак допоможе візуально додати об’єму волоссю. Беріть по тонкому пасму волосся та створюйте хвилі за допомогою спеціального девайси. Не забувайте використовувати термозахист.

Цей лайфхак допоможе візуально додати об’єму волоссю. Беріть по тонкому пасму волосся та створюйте хвилі за допомогою спеціального девайси. Не забувайте використовувати термозахист. Оберіть свій тип локонів. Різновидів локонів існує багато. Спробуйте на собі кілька варіантів і зрозумійте, який тип буде найвдалішим відповідно до особливостей вашого волосся.

Різновидів локонів існує багато. Спробуйте на собі кілька варіантів і зрозумійте, який тип буде найвдалішим відповідно до особливостей вашого волосся. Глибоке очищення шкіри голови. Усі частини засобів, які ми використовуємо для догляду за волоссям, залишаються на шкірі голови. Таким чином вони закупорюють місця навколо коренів волосся і знижують швидкість його росту. Тому потрібно раз в тиждень користуватися спеціальними шампунями для глибокого очищення.

Усі частини засобів, які ми використовуємо для догляду за волоссям, залишаються на шкірі голови. Таким чином вони закупорюють місця навколо коренів волосся і знижують швидкість його росту. Тому потрібно раз в тиждень користуватися спеціальними шампунями для глибокого очищення. Змініть бік, на який звикли зачісуватися. Об’єму волоссю можна додати, якщо зачесати його на інший бік, ніж зазвичай. Для підсилення ефекту можете скористатися порошком для об’єму та начесати волосся біля коренів. Результат миттєвий.



Як уникнути проблем з волоссям / Фото Pexels