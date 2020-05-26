Єва Мендес дозволила, щоб доньки зробили їй макіяж: результат на фото

Застрягнути більше, ніж на 2 місяці на карантині із маленькими дітьми, напевно, найважче випробування для молодих мам. Одною із них стала Єва Мендес. Американська акторка, щоб розважити своїх доньок, погодилася бути моделлю для їхнього макіяжу.

В Єви Мендес є 2 доньки: Есмеральді 5 років, а Аманді – 4. Дівчата випросили у мами дозволу її нафарбувати. Нарешті жінка погодилась і зафіксувала результат на фото, яке опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі, та підписала: "Вони перемогли".

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Не зважаючи на те, що обличчя Єви виглядало, як аркуш із розмальовки, знімок зібрав багато вподобань та коментарів від аудиторії акторки. Люди почали ділитися своїми сімейними історіями. Якщо інші публікації знаменитості раніше мали в середньому від 30 до 50 тисяч лайків, то вищезгадана отримала понад 108 тисяч.

На фото бачимо, що Есмеральда та Аманда віддають перевагу яскравим акцентам у макіяжі. Вони намалювали мамі тінями сині повіки та фіолетові губи. А також зробили контур обличчя червоним, оранжевим, чорним та салатовим кольорами.

Розваги за допомогою створення макіяжу на матері сімейства для доньок Єви Мендес та Райана Гослінга – не новина. Вони практикували таке заняття ще на початку травня. Проте, якщо зрівняти 2 фото, то бачимо, що навички нанесення макіяжу в дівчат значно вдосконалились.

Єва Мендес багато та регулярно говорить про своїх дітей в соціальних мережах, але фото не викладає. Нещодавно один із підписників в інстаграмі жінки поцікавився, чому вона не показує дівчаток. На що Єва конструктивно відповіла: "Я встановила певні межі. Мої діти ще надто маленькі, щоб зрозуміти навіщо розміщувати фото у соцмережах і не можуть дати на це згоди. Допоки я не отримаю згоди від своїх доньок, то не можу публікувати їхні знімки".