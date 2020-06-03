Зволоження сухої шкіри обличчя: природні методи та поради
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Шкіра, яка схильна до сухості, вимагає особливого догляду. Інколи навіть найдорожчі засоби не допомагають повернути її у нормальний стан. Втім існує декілька дієвих способів, які легко відтворити в домашніх умовах, аби зволожити шкіру.
Ви можете навіть не здогадуватися, що такі елементарні практики та інгредієнти, які є в кожному домі, сприяють зволоженню шкіри обличчя. Позбутися сухості легко, як знати про рекомендації TreeHugger.
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Як зволожити суху шкіру?
- Не приймайте гарячий душ. Висока температура води сприяє сухості вашої шкіри. Ходіть лише в теплий або холодний душ. Також переконайтеся, що мило чи гель для душу складається із натуральних компонентів і має найніжніші властивості серед всіх інших.
- Скрабуйте шкіру. Відшаровування омертвілого шару дерми сприяє створенню оновленої м’якої та зволоженої шкіри. А скраби легко приготувати в домашніх умовах.
Догляд за сухою шкірою / Фото Pexels
- Зволожуйте під час зволоження. Після душу, ванни чи лазні ваше обличчя однаково вимагає спеціального зволоження. Не забудьте користуватися щоденно спеціальними лосьйонами, які призначенні для затримування вологи у шкірі після гігієнічних процедур.
- Догляд за допомогою молока. Зволожувальний лосьйон для обличчя можна замінити звичайним молоком. Якщо відчуваєте сухість чи свербіж на шкірі, то намочіть ватний диск чи спеціальний спонж у молоці. Потім, поплескуючи, нанесіть його на шкіру. Дерматологи пояснюють, що молоко має протизапальні властивості, які знімають свербіж, а також добре заспокоює шкірний покрив.
- Купайтеся, як Клеопатра. Цариця Єгипту прославила чудодійні властивості лагідних ванн із молока та меду на увесь світ. Проте наповнювати ванну лише цими продуктами вийде надто дорого. Тому існує альтернатива: у не дуже гарячу воду додайте 2 склянки молока та чверть склянки меду.
Приймайте спеціальні ванни для зволоження шкіри / Фото Pexels
- Подружіться із медом та оливковою олією. Кожен із цих інгредієнтів, які є на кухні у всіх господинь, чудово очищує та зволожує шкіру. Якщо їх поєднати, то позитивний ефект посилиться. Змішайте ложку меду з ложкою оливкової олії. Вчавіть у суміш трішки соку лимону, який слугуватиме натуральним відбілювачем для шкіри. Маску потрібно наносити на сухі ділянки обличчя на 20 хвилин, а потім змити теплою водою.
- Натуральні олії – рятівники сухої шкіри. Перед нанесенням олії на шкіру обличчя прийміть гарячу ванну, щоб відкрилися пори. Опісля скористайтеся оливковою або кокосовою олією.
- Ванна із вівсяних круп. Вони багаті на зволожувальні, очищувальні, антиоксидантні та протизапальні компоненти. Зокрема вівсяні крупи сприяють загоєнню різноманітних видів подразнень. Вівсяну ванночку приготувати легко. Візьміть 1 склянку вівсяних круп для швидкого приготування, подрібніть їх у блендері до стану порошку. Отриману суміш висипте у воду, в якій збираєтеся купатись, рівномірно розподіліть її там, щоб не утворилося грудочок. Приймати таку ванну слід не більше ніж 15-20 хв.
- Знайте міру у воді. Усі одноголосно рекомендують пити багато рідини. Але за даними WebMD та інших експертів, вода корисна лише для дуже зневодненої шкіри. Якщо ваша шкіра має середній рівень сухості, то вода не зможе їй вагомо допомогти.