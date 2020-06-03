18:13, -

Шкіра, яка схильна до сухості, вимагає особливого догляду. Інколи навіть найдорожчі засоби не допомагають повернути її у нормальний стан. Втім існує декілька дієвих способів, які легко відтворити в домашніх умовах, аби зволожити шкіру.