Моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" зупиняє роботу: у чому причина

У п'ятницю, 7 лютого, проєкт "Беларускі Гаюн" оголосив про закриття. Телеграм–канал тривалий час повідомляв про активність ворога в Білорусі, але один прикрий випадок змусив проєкт припинити свою діяльність.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пост проєкту.

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Чому зупиняється проєкт "Беларускі Гаюн"

"Беларускі Гаюн", який вподобали багато українців через інсайдерську інформацію про пересування російських військ, озброєння та техніки, змушений зупинити роботу через нещодавній злам їхнього бота. Шахраї отримали доступ до чату з ботом проєкту, куди збиралася інформація від людей. Так вони змогли отримати дані про інформаторів.

Ми не знаємо, який обсяг даних міг бути вивантажений за той час, поки сторонній обліковий запис мав доступ. Я хочу відразу сказати, що у цій ситуації спрацювала людська помилка, і ця помилка була моєю,

– написав засновник проєкту Антон Мотолько.

Він також повідомив, що людей, які надсилали інформацію анонімно, можуть ідентифікувати. Аби уникнути загрози, Мотолько порадив не заходити в телеграм-акаунт тривалий період або видалити його.

Наразі критичні вразливості виправлені, але я розумію, що, на жаль, ми не змогли повністю захистити людей,

– додав автор проєкту.

Російські ЗМІ повідомили, що білоруські силовики вже затримали першого громадянина, який передавав через бот інформацію. Ним виявився 42-річний уродженець Мозиря. Він працював на Мозирському нафтопереробному заводі.

У березні 2022 року "Беларускі Гаюн" визнали екстремістським. Раніше російська служба "Радіо Свобода" повідомляла, що новину про злам боту активно поширювали медіа, близькі до силових структур Білорусі. Вони публікували скриншоти листування Мотолька, а також погрожували тим, хто надсилав передавав інформацію про російські війська за допомогою "Беларуского Гаюна".

Проєкт працював протягом кількох років та зібрав на телеграм-каналі близько 342 тисяч підписників. Антон Мотолько неодноразово наголошував, що там публікується лише правдива інформація, адже він хоче, щоб каналу довіряли як білоруси, так і українці.