9 друзів Лукашенка: "Белавіа" досі літає лише у 9 країн

Білоруська авіакомпанія "Белавіа" станом на 3 червня літає лише у 9 країн світу. Водночас влада ще 6 держав офіційно вимагає, аби їх літаки оминали Білорусь.
Білорусь вже майже 2 тижні перебуває в авіаізоляції. 25 травня авіакомпаніям держави заборонили літати на територію Європейського Союзу.
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У які країни літає "Белавіа"
- Вірменія;
- Азербайджан;
- Росія;
- Грузія;
- Ізраїль;
- Казахстан;
- Туреччина;
- Узбекистан;
- ОАЕ.
Водночас, за даними телеграм-каналу "Беларусь головного мозга", 6 держав вимагають, аби їхні авіакомпанії оминали повітряний простір Білорусі. Мовиться про:
- Польщу;
- Португалію;
- Грецію;
- Болгарію;
- Данію;
- Ірландію.
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Чому Білорусь опинилася у повітряний ізоляції
- 23 травня у Мінську посадили пасажирський літак Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Все тому, що білоруські диспетчери заявили про замінування повітряного судна. Зауважимо, ніякої вибухівки так і не знайшли.
- Білоруські силовики затримали 2 пасажирів – засновника опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича та його дівчину-росіянку Софію Сапегу.
- Такі дії білоруської влади викликали обурення міжнародної спільноти. Низка країн світу, серед яких і Україна, припинили авіасполучення з державою.