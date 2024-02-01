Дуже цікава ціль, – експерт з авіації пояснив, чим особливий Бельбек

День 31 січня видався дуже спекотним у тимчасово окупованому Криму. Місцеві чули вибухи одразу у кількох містах, однак, схоже, найбільше постраждав аеродром "Бельбек", що розміщений в районі Севастополя.

Про точні результати ударів по аеродрому ще невідомо. Однак цілком можливо, що втрати для росіян можуть бути болючими. Детальніше про особливості Бельбеку 24 Каналу розповів експерт з авіації Костянтин Криволап.

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У чому особливість аеродрому "Бельбек"

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував усім, хто долучився до ударів по аеродрому "Бельбек", що у тимчасово окупованому Криму. Про ракетну атаку повідомляли й росіяни.

У Бельбек прилетіло 5 ракет, це дуже серйозно. Там (зберігалися – 24 Канал) і літаки, і засоби ППО, і радіолокаційна станція. Взагалі Бельбек – це дуже цікава ціль, аеродром, який там є, неодноразово модернізували, покращували. Злітно-посадкова смуга там понад 3 000 метрів,

– пояснив Констянтин Криволап.

Така злітно-посадкова смуга означає, що аеродром може приймати такі зразки російської авіації як Ту-160, Ту-95МС, Ту-21 тощо. Крім того, на аеродромі також стоять МіГ-31, які є носіями ракет "Кинджал".

"Це дуже потужний аеродром. Його до цього часу атакували вже чотири чи п'ять разів. Але у росіян все одно є бажання його використовувати, адже він є найпотужнішим, найбільшим та найбільш розвинутим. Там також зосереджена найбільша кількість засобів РЕБ, ППО, "Панцирі" тощо", – наголосив експерт з авіації.

Робота по Криму дуже важлива

Зауважимо, що вибухи були не лише в Бельбеку. Починаючи з опівночі, гучно було також у Джанкої, Євпаторії, а також Феодосії.

"Це сталося після того, як на півночі Криму знищили радіолокаційну станцію, яка далеко дивилась в наш повітряний простір. Загалом зараз створився стійкий, абсолютно зовнішній фронт – йдуть широкі дії по всій території Росії, а також в окупованому Криму", – наголосив Констянтин Криволап.

ЗСУ вразили радіолокаційну станцію російської системи ППО поблизу селища Роздольне. Це відбулося вранці 30 січня.

Тимчасово окупований Крим для росіян є, зокрема, військовим хабом, з якого постачають сили та засоби на інші ділянки фронту. Це стосується також Кринків, на лівобережжі Херсонщини, де зараз українські військові утримують та розширюють плацдарм.

Навіть якби не було цього плацдарму, ми б все одно серйозно займались Кримом, адже це пріоритетне завдання з точки зору визволення наших територій. "Бавовна" в Криму лише посилюватиметься, це вже системна робота зі знищення ППО, РЕБ, самих аеродромів та техніки на них,

– підсумував експерт з авіації.

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