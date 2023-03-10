Ще одна країна визнала Голодомор геноцидом українського народу

10 березня 2023, 10:23
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Джерело:

Володимир Зеленський

Палата представників Бельгії визнала Голодомор геноцидом Українського народу. Таким чином кількість держав, які пішли на такий крок, знову зросла.

Відповідне рішення Палата представників Бельгії схвалила 9 березня. Президент України Володимир Зеленський висловив подяку за це.

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Історичне рішення Бельгії

Історичне голосування в Палаті представників Бельгії: іще одна держава визнала Голодомор 1932 – 1933 років геноцидом українського народу. Дякую Бельгії за це важливе для кожного українця рішення, за цей глибоко символічний сьогодні крок,
– відреагував Зеленський.

В ухваленому документі Палата представників також є засудження сучасного маніпулювання історичною пам'яттю з боку російського режиму з метою забезпечення власного виживання.

Хто у світі визнає Голодомор геноцидом українців

Станом на 10 березня 2023 року перелік країн, які визнали Голодомор геноцидом українського народу, виглядає наступним чином:

  • Австралія;
  • Бельгія;
  • Болгарія;
  • Бразилія;
  • Ватикан;
  • Грузія;
  • Еквадор;
  • Естонія;
  • Європейський Союз;
  • Ірландія;
  • Канада;
  • Колумбія;
  • Латвія;
  • Литва;
  • Мексика;
  • Молдова;
  • Німеччина;
  • Парагвай;
  • Перу;
  • Польща;
  • Португалія;
  • Румунія;
  • США;
  • Угорщина;
  • Чехія.

Зокрема, 6 країн визнали Голодомор геноцидом у 2022 році, а Бельгія стала другою після Болгарії країною у 2023 році, яка ухвалила відповідне рішення.

Автор: Іван Магуряк