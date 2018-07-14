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Англія – Бельгія: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу

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Англія – Бельгія відео голів матчу ЧС-2018
Англія – Бельгія відео голів матчу ЧС-2018

Збірні Англії та Бельгії голи у матчі за третє місце на Чемпіонаті світу почали забивати вже з початку матчу. Краще це вдалося бельгійцям.

Саме збірна Бельгії першою вийшла вперед вже на 4-ій хвилині матчу. Меньє в дотик замкнув простріл від партнера Шадлі з флангу.

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При цьому бельгійський півзахисник випередив суперника Роуза і розстрілював ворота Пікфорда.

Гол у ворота збірної Англії

Тобі Алдервейрелд врятував свою збірну від пропущеного голу, коли Ерік Дайер перекинув воротаря Куртуа, і не дав можливість англійцям зрівняти рахунок.

Момент Еріка Дайера

Подвоїла рахунок збірна Бельгії вже ближче до кінця другого тайму. Відзначився Еден Азар, який реалізував вихід на ворота Пікфорда.

Гол Азара у ворота збірної Англії

 

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – відео голів матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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