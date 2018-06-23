Бельгія – Туніс: відео голів та моментів матчу

Збірна Бельгії гол у ворота збірної Тунісу на Чемпіонаті світу забила вже у дебюті зустрічі.

У ворота збірної Тунісу був призначений пенальті. Суддя його призначив за фол на Едені Азарі. Хоча збивали бельгійця ще до входження в штрафний майданчик, але арбітр вирішив, що порушення було на лінії – а це вже рахується штрафний майданчик. Відеоповтор американський арбітр матчу Джейр Марруфо вирішив не дивитися, хоча африканські футболісти просили його це зробити.

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Сам Еден Азар чітко реалізував пенальті.

Гол Азара з пенальті у ворота Тунісу

Подвоїв перевагу "червоних дияволів" Ромелу Лукаку. Бельгійський форвард закінчив атаку, яка розпочалася з перехоплення на своїй половині поля. Отримавши пас поблизу штрафного майданчика, нападник пробив з під захисника в кут воріт.

Гол Лукаку

Скоротила відставання збірна Тунісу одразу ж. Після навісу зі штрафного головою в кут воріт пробив Ділан Бронн. Згодом він отримає травму, і поле покине на ношах.

Гол у ворота збірної Бельгії

Третій гол збірна Бельгії забила вже перед самим свистком на переву. В одній з численних атак Меньє віддав пас між захисниками на Лукаку, і форвард перекинв воротаря, тим самим оформивши дубль у цьому матчі.

Дубль Лукаку у ворота Тунісу

#BELTUN

When Lukako Scored 2nd goal in the match and Belgium lead 3-1 pic.twitter.com/tsDPbv73ce — Hamza Hameed Mirza (@RjHamzaaa) 23 червня 2018 р.

Розгром вже у другому таймі офромив Азар. Півзахисник отримав пас з центру поля між двох захисників, а ввійшовши у штрафний майданчик, бельгієць обіграв воротаря, який мало його не збив. забивав вже він у порожні ворота.

Другий гол Азара у ворота Тунісу