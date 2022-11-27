У Києві зустріли главу МЗС Бельгії, яка незаконно була у Криму
Джерело:твітер Аджі Лябіб
Президент Володимир Зеленський зустрівся з очільницею МЗС Лябіб Бельгії у Києві. Раніше візит не погоджували через незаконну поїздку бельгійської чиновниці до окупованого Криму.
Про поїздку в Україну міністерка закордонних справ Бельгії Аджі Лябіб повідомила 26 листопада. Вона зазначила, що залишається з українським народом.
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"Перед початком зими Бельгія підтримує українців, надаючи додаткове військове обладнання та гуманітарну допомогу", – сказала Лябіб.
Міністерка приїхала в Україну разом з прем'єром Александром де Кроо.
Бельгійська делегація у Києві / Фото з твітеру Аджі Лябіб
Лябіб приїхала до України / Фото з твітеру Аджі Лябіб
Деталі візиту
Лябіб зустрілася з очільницею Центру громадянських свобод Олександрою Романцовою, яка цьогоріч отримала Нобелівську премію миру. Вони обговорили допомогу Бельгії в зборі доказів російської агресії.
Зустріч з Олександрою Матвійчук / Фото з твітеру Аджі Лябіб
У межах візиту міністерка побувала на у Бучі та Бородянці на Київщині й побачила наслідки російської окупації.
Сотні мирних жителів були вбиті російськими військами у Бучі, місті, яке символізує ганьбу війни. Ці злочини задокументовані. Відбудова також потребує боротьби з безкарністю, – написала Лябіб.
Крім цього, міністерка зустрілася з дітьми. Вона зазначила, що Бельгія підтримує заходи, які організовують для маленьких українців.
Міністерка МЗС Бельгії відвідала Київщину / Фото з твітеру Аджі Лябіб
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Візит Лябіб до Криму: що відомо
- Аджі Лябіб незаконно відвідала Крим як журналістка у 2021 році. Вона публікувала фото у соцмережах. Згодом відмовилася називати півострів територією України.
- Коли Лябіб обійняла посаду міністерки закордонних справ Бельгії, то написала лист Кулебі. Вона запевнила, що вважає Крим та Донбас територією України. Визнала, що потрапила до Криму незаконно.
- За словами міністерки, вона була у Криму як документалістка й реалізувала проєкт про митців під утисками та пропагандою.