У Києві зустріли главу МЗС Бельгії, яка незаконно була у Криму

Президент Володимир Зеленський зустрівся з очільницею МЗС Лябіб Бельгії у Києві. Раніше візит не погоджували через незаконну поїздку бельгійської чиновниці до окупованого Криму.

Про поїздку в Україну міністерка закордонних справ Бельгії Аджі Лябіб повідомила 26 листопада. Вона зазначила, що залишається з українським народом.

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"Перед початком зими Бельгія підтримує українців, надаючи додаткове військове обладнання та гуманітарну допомогу", – сказала Лябіб.

Міністерка приїхала в Україну разом з прем'єром Александром де Кроо.



Бельгійська делегація у Києві / Фото з твітеру Аджі Лябіб



Лябіб приїхала до України / Фото з твітеру Аджі Лябіб

Деталі візиту

Лябіб зустрілася з очільницею Центру громадянських свобод Олександрою Романцовою, яка цьогоріч отримала Нобелівську премію миру. Вони обговорили допомогу Бельгії в зборі доказів російської агресії.



Зустріч з Олександрою Матвійчук / Фото з твітеру Аджі Лябіб

У межах візиту міністерка побувала на у Бучі та Бородянці на Київщині й побачила наслідки російської окупації.

Сотні мирних жителів були вбиті російськими військами у Бучі, місті, яке символізує ганьбу війни. Ці злочини задокументовані. Відбудова також потребує боротьби з безкарністю, – написала Лябіб.

Крім цього, міністерка зустрілася з дітьми. Вона зазначила, що Бельгія підтримує заходи, які організовують для маленьких українців.

Міністерка МЗС Бельгії відвідала Київщину / Фото з твітеру Аджі Лябіб

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