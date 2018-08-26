Белла Хадід в образі експонату виставки знялася для обкладинки журналу: фото

21-річна американська супермодель Белла Хадід стала героїнею журналу Pop і знялася в оригінальній фотосесії.

Нові знімки опублікував журнал Pop на своїй сторінці в Instagram.

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Автором фотосесії стали стиліст Шарлотта Коллет і фотограф Шарлотта Уельс. На світлинах Белла Хадід зображує експонат у виставковому залі і перебуває у скляному "акваріумі".

На фотографіях модель позує в яскравому вбранні у складних позах.

Зазначається, що у продаж номер вийде восени.



Белла Хадід для журналу Pop



Белла Хадід для журналу Pop



Белла Хадід для журналу Pop

Також сама Белла Хадід показала шанувальникам фотографії з бекстейджу.

"Закулісся моєї четвертої зйомки для журналу Pop від неймовірної Шарлотти Уельс. Це були мої найкращі дні", – розповіла супермодель.



Белла Хадід для журналу Pop



Белла Хадід для журналу Pop



Белла Хадід для журналу Pop



Белла Хадід для журналу Pop