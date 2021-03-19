Bellingcat: що відомо про проєкт і його найрезонансніші розслідування

Останнім часом в українських медіа все частіше згадують проєкт Bellingcat. Зокрема, у контексті раніше анонсованого оприлюднення розслідування щодо нібито зірваної спецоперації із затримання українськими спецслужбами групи "вагнерівців". Розповідаємо, що відомо про це резонансне розслідування та чим взагалі займається команда Bellingcat.

Хто такі Bellingcat?

Bellingcat – це проєкт команди незалежних розслідувачів та громадянських журналістів з понад 20 країн світу. Вони використовують дані з відкритих джерел та соціальних мереж для розслідування різноманітних тем: від мексиканських наркобаронів та злочинів проти людства до відстеження використання хімічної зброї та конфліктів у всьому світі.

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Його заснував британський громадянський журналіст Елліот Гіґґінс у 2014 році. Запуск відбувся коштом внесків на краудфандинговій платформі Kickstarter. Сьогодні у Bellingcat працює 18 штатних працівників та понад 30 співробітників по всьому світу, якими керує команда з чотирьох осіб.



Елліот Гіґґінс / Фото Getty Images

Назва походить від ідіоми Bell the cat, а сам вислів – з байки, авторство якої приписують Езопу. У ній ідеться про мишей, які вигадали спосіб вберегтися від кота: повісити йому на шию дзвіночок, щоб було чутно, як він наближається. Проте жодна миша так і не наважилася це зробити. По суті вислів позначає ризик власним благополуччям заради того, щоб принести користь багатьом.

Найвідоміші розслідування Bellingcat

Інноваційні підходи Bellingcat до використання відкритих даних та аналіз громадянських журналістів були особливо значущими для проведення розслідувань про конфлікти, злочини та порушення прав людини.

Зокрема, за проєктом – визначення основного підозрюваного в розслідуванні катастрофи рейсу МН17 малайзійських авіаліній, який був збитий над Донбасом у липні 2014 року – високопоставленого російського розвідника. Крім того, Bellingcat протягом чотирьох років збирав та публікував ключову інформацію, що стосується цього злочину: відстеження перевезення з Росії в Україну ракетної установки, з якої збили боїнг, визначення місця запуску ракети та встановлення всіх причетних до скоєння злочину. Об'єднана слідча група, яка офіційно займалася розслідуванням катастрофи, згодом підтвердила дані Bellingcat.

При цьому розслідувачі використовували дані з відкритих джерел: дописи, фото та відео у соціальних мережах, зокрема, зі сторінок проросійських бойовиків. Фотографії вони порівнювали з супутниковими знімками, аналізували та визначали місце проведення зйомки.



Скріншот з розслідування Bellingcat про катастрофу MH17

Також співробітники проєкту розслідували отруєння колишнього офіцера військової розвідки РФ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Солсбері в березні 2018 року. Bellingcat зміг розкрити трьох підозрюваних у злочині високопоставлених офіцерів ГРУ. Це підтвердило твердження Британії про те, що за використанням нервово-паралітичної речовини "Новачок" проти Скрипалів стоїть Москва.



Юлія та Сергій Скрипалі / Фото News UK

За останній рік значного резонансу набуло розслідування групи у справі про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального тим же "Новачком". Проводив його Bellingcat разом із колегами з The Insider, CNN та DerSpigel. Так, розслідувачі використовували бази даних, злиті в мережу або доступні на "чорному ринку", зокрема інформацію про авіаперельоти й білінги мобільних операторів, щоб встановити особи працівників ФСБ, які стежили за Навальним напередодні його отруєння.



Розслідування справи Навального / Фото Bellingcat

Група проводила й низку розслідувань, які стосуються війни в Сирії: аналіз хімічної атаки 7 квітня 2018 року в Думі, викриття незаконної доставки бельгійськими компаніями нервово-паралітичного агента "Зарін" до Сирії, використання безпілотників недержавними суб'єктами в Сирії та в Іраці тощо.

Фінансування та партнери

Зараз, згідно з опублікованими на офіційному сайті даними, Bellingcat отримує гранти від таких організацій:

Adessium

The National Endowment for Democracy

The Dutch Postcode Lottery

Zandstorm CV

Sigrid Rausing Trust

Stichting Saxum Volutum

Крім того, проєкт є партнером Open Information Partnership та частиною Global Investigative Journalism Network. Також Bellingcat співпрацює з Global Legal Action Network в рамках Єменського проєкту.

Близько 35% бюджету проєкту залучається шляхом семінарів, що його співробітники, журналісти-розслідувачі, проводять в усьому світі.



Bellingcat також отримує допомогу від низки міжнародних організацій в доступі до їхнього програмного забезпечення та ресурсів.

Нове розслідування проєкту про "Вагнергейт": що відомо

Наразі Bellingcat готується оприлюднити першу частину великого розслідування про ймовірний зрив спецоперації із затримання бойовиків підконтрольної РФ неофіційної приватної військової компанії "Вагнера", які летіли з Росії через Мінськ у кінці липня 2020 року. Тоді показово затримали 33 бойовиків, які зупинилися у санаторії під Мінськом. Частина з них воювала на боці "ДНР" та "ЛНР" на Донбасі.

Спочатку у Білорусі заявили, нібито бойовики мали на меті дестабілізувати ситуацію в країні перед президентськими виборами (9 серпня). Україна вимагала їх екстрадиції, однак Мінськ відправив затриманих "вагнерівців" назад до Росії.

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Пізніше журналіст Юрій Бутусов зазначив, що українські спецслужби протягом тривалого часу готували спецоперацію з затримання цієї групи "вагнерівців". Організували їх переліт з Москви до Мінська, нібито запропонувавши "роботу" в охороні нафтових об'єктів у Венесуелі. З Мінська вони мали летіти до Стамбула, але по дорозі, під вигаданим приводом, літак екстрено посадили б у Києві, де бойовиків повинні були затримати. Операція, за словами Бутусова, провалилася якраз у Мінську. В Офісі Президента України тим часом категорично заперечують існування такого плану.

У грудні 2020 року журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв розповів, що команда проєкту має докази існування згаданої вище спецоперації, яку мали здійснити працівники Міноборони України спільно зі співробітниками СБУ. За його словами, першу частину розслідування повинні оприлюднити у першому кварталі 2021 року. А повний документальний фільм для Netflix буде готовий протягом року.

Інтерв'ю Bellingcat з цього приводу дали, зокрема, п'ятий президент України Петро Порошенко, який нібито санкціонував початок спецоперації, ветеран Євген Шевченко, який співпрацював з НАБУ й одним із перших написав про провал спецоперації, та високопоставлені працівники ГУР Міноборони, які брали участь у цій спецоперації.

Нещодавно український журналіст Дмитро Гордон зазначав, що, за його даними, перша частина розслідування повинна була вийти 15 березня. Згодом він "переніс" на 5 квітня – "орієнтовно". Однак засновник Bellingcat Еліот Гіґґінс спростував це у своєму Twitter, пояснивши, що розслідувачі ще не визначилися з датою оприлюднення інформації.