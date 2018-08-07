Белью зробив несподівану заяву перед поєдинком з Усиком

Британський боксер Тоні Белью заявив, що якщо його наступним суперником стане Олександр Усик, то це буде його останній поєдинок в кар'єрі.

Белью зазначив, що вважає Олександра Усика більш грізним суперником, ніж Тайсона Ф'юрі.

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Можу сказати, що я буду битися з Усиком, і це буде мій останній бій в кар'єрі, тому що я отримаю досить серйозні наслідки в цьому поєдинку. Якщо цього не станеться, то можу провести ще один бій проти Ф'юрі, і перемогти його буде куди легше, ніж Усика, – цитує Белью Sky Sports.

Раніше повідомлялося про те, що промоутер Едді Хірн назвав точну дату бою Усика проти Тоні Белью. Представники Усика впевнені, що цей бій – найпривабливіший для українця у фінансовому плані.

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