Ресурси росіян не безмежні, – Бен Годжес розповів про зупинення російського наступу

Росія продовжує наступальні операції вже понад рік, відколи почалася битва за Авдіївку. Однак їхня здатність до подальшого просування українською територією може бути обмежена спільними зусиллями України та союзників.

Важливо бути терплячими та оцінювати ситуацію, опираючись на факти, а не зупиняти наступ будь-якою ціною. Про це розповів Бен Годжес, військовий аналітик і колишній командувач Сухопутних військ США в Європі, в інтерв'ю Hromadske, передає 24 Канал.

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Росіяни обмежені у своїх ресурсах

Годжес вважає, що Росія не має безмежних ресурсів.

Коли я дивлюся на російську економіку, на те, у якому жахливому стані рубль, то мушу констатувати, що в Росії є багато проблем. А втім, я не знаю, скільки ще вони зможуть продовжувати цю війну,

– каже аналітик.

Країна-агресор продовжує виготовляти зброю, але через санкції вона не має змоги отримувати певні необхідні компоненти. До того ж помітний брак робочої сили – на заводах з виробництва зброї не вистачає людей, тому що вони йдуть в армію.

"Від Авдіївки до Покровська 63 кілометри. За рік росіяни не змогли просунутися на 60 км вглиб української території, навіть попри важкі втрати. Десятки тисяч їхніх солдатів загинули у цих боях. Це важко назвати успішною наступальною операцією", – розповідає Годжес.

Єдина перевага Росії – велика кількість людей. Але численні погано навчені російські піхотинці не зможуть багато чого зробити без ефективного командування, підтримки артилерії та танків та достатньої кількості боєприпасів.

Годжес переконаний, що якщо вилучити ці три речі, то практично немає значення, скільки у росіян піхоти. Саме тому Україна конче потребує більшої кількості високоточної далекобійної зброї.

Як зупинити російський наступ

На думку аналітика, Росія зможе воювати ще певний час, якщо Захід не зупинить потік російської нафти до Китаю та Індії. Попри це, таку інтенсивну війну неможливо підтримувати довго.

Також важливо, аби Україна мала можливість уражати штаби, артилерію та логістику Росії у глибокому тилу.

У лютому в Німеччині, ймовірно, буде новий уряд. Тож я сподіваюся, що Україна нарешті зможе отримати ракети Taurus наступного року. Я налаштований оптимістично,

– додав Годжес.

Раніше 24 Канал повідомляв, що Сили оборони готові до дій, які планують росіяни на Запорізькому напрямі. Голова ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявив, що у ворога зараз недостатньо сил для наступу на саме місто Запоріжжя.