Бен Воллес подав у відставку з посади міністра оборони Великої Британії: кого можуть призначити

Міністр оборони Великої Британії подав у відставку. Бен Воллесс очолював Міністерство оборони Великої Британії з 24 липня 2019 року за трьох прем'єрів.

Відповідну заяву Бен Воллес озвучив 31 серпня 2023 року. Перед цим ще у липні 2023 року політик підтвердив, що йде до посади міністра оборони Великої Британії.

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Що відомо про відставку Воллеса

На сайті уряду Великої Британії мовиться про те, що Бен Воллес оголосив, що йде зі своєї посади. У листі прем'єр-міністру Ріші Сунаку Воллес зазначив, що чотири роки працював на посаді.

Після довгих роздумів я ухвалив рішення попросити дозволу піти у відставку. Після стількох років настав час інвестувати в ті сфери життя, якими я нехтував, і дослідити нові можливості,

– написав Воллес у листі до Ріші Сунака.

Своєю чергою британський прем'єр відзначив, що Бен Воллес залишає пост з його подякою та повагою.

До речі, у своїй соцмережі Воллес написав: "Це все, шановні! Було честю служити цій великій нації". Він також опублікував посилання на свою заяву про відставку та відповідь прем'єр-міністра.

Заява Воллеса про відставку / Скриншоти 24 Каналу

Варто зауважити, що посадовець очолив Міністерство оборони Великої Британії у 2019 році за прем'єрства Бориса Джонсона. Він зберіг посаду під час короткої роботи на посаді прем'єра Ліз Трасс та з жовтня 2022 року працював у уряді Ріші Сунака.

Хто може очолити міністерство оборони Британії

Видання Financial Times написало, що ім'я нового глави міністерства оборони Великої Британії назвуть вже 31 серпня. Такі дані журналістам надали урядові джерела. Натомість у канцелярії прем'єр-міністра відмовилися від коментарів.

За даними співрозмовників журналістів, фаворитом на посаду є глава Міністерства енергетики та вуглецевої нейтральності Сполученого Королівства 44-річний Грант Шеппс.

У разі призначення портфель міністра оборони стане вже п'ятим для політика (Шеппса – 24 Канал), який обіймав посаду міністра транспорту (2019 – 2022), міністра у справах бізнесу, енергетики та промислової стратегії (2022 – 2023). Протягом тижня він також обіймав посаду голови британського МВС в уряді Ліз Трас,

– пояснило видання.

До речі, нещодавно Грант Шеппс відвідував Україну та написав про це у своїх соцмережах: "Те, що я побачив у Києві цього тижня, – це люди, які рішуче виступили проти тиранії Путіна та агресії Росії". Також писали, що Шеппс весною 2022 року прийняв у себе вдома сім'ю українських біженців, які виїхали з України через війну.

До речі, ще у липні видання Politico писало, що новим міністром оборони Великої Британії може бути:

головний міністр фінансів – Джон Гленн;

міністр кабінету міністрів – Джеремі Квін;

міністр збройних сил – Джеймс Хіппі;

міністр безпеки – Том Тугендхат;

міністерка закордонних справ – Енн-Марі Тревельян.

Що цьому передувало