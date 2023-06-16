Процедури немає, це політична домовленість: чи вигідний Києву Бен Воллес на посаді генсека НАТО

Наприкінці вересня 2023 року закінчується термін перебування на посаді генсека НАТО Єнса Столтенберга. Хто буде на цій посаді з жовтня 2023 року наразі не повідомляли.

Відомо, що нинішній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтверджував у розмові з журналістами, що хотів би стати генсеком НАТО. Очільниця місії України при НАТО Наталія Галібаренко пояснила в інтерв'ю 24 Каналу, що наразі є декілька кандидатів, не тільки глава Міноборони Британії.

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Що відомо про обрання наступного генсека НАТО

Очільниця місії України при НАТО розповіла, що нинішній генеральний секретар Єнс Столтенберг підтверджував, що хоче завершити свою каденцію. Адже вже продовжував її у березні 2022 року через війну в Україні.

Наталія Галібаренко зазначила, що зараз є декілька кандидатів, не тільки міністр оборони Великої Британії.

Але я зразу хочу пояснити – як такої процедури виборів генсека немає, це політична домовленість. Як тільки країни порозуміються між собою щодо одного з кандидатів, тоді ми зможемо говорити про того, хто набере більшість голосів і стане наступним генсеком,

– пояснила Галібаренко.

За її словами Воллес відповідає нашим інтересам. На думку очільниці місії України при Альянсі, він особисто і його країна не раз підтверджували свою відданість тому, щоб Україна перемогла у цій війні. Окрім того, дуже часто саме Велика Британія приймає революційні рішення, за якими потім слідують інші союзники й партнери.

Однак Наталія Галібаренко пояснила, що не буде забігати вперед. Адже в цьому питанні Україна – сторонні спостерігачі, які не впливають на процес.

"Але я думаю, що одним із факторів, коли будуть розглядатися кандидати, це буде варіант того, як конкретний політик зміг себе показати, в тому числі в питанні України. Адже українське питання для багатьох стає визначальним і для багатьох політиків є тестом на професійну придатність", – пояснила посадовиця.

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