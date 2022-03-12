Беннет та Ізраїль може зіграти важливу роль, – Зеленський про перемовини з Путіним

Росія продовжує свою агресію проти України. Важливу роль у переговорому процесі може зіграти Ізраїль.

Адже прем'єр-міністр Нафталі Беннет – не будь-хто. Про це на зустрічі з іноземними ЗМІ сказав Президент України Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.

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"Вважаю, що він (Беннет – 24 канал) може зіграти важливу роль. Насамперед тому, що Ізраїль – країна з багатою історією і паралелями", – наголосив Зеленський.

Він зауважив, що там була велика міграція євреїв із України, Росії, Білорусі, Казахстану тощо.

Зустрічатися в Україні, Росії і Білорусі – не конструктивно

Український лідер вважає, що не конструктивно зустрічатись в Україні, Росії та Білорусі.

Це не ті точки, де ми можемо знайти хоч якесь порозуміння і зупинити війну. Я говорю не про технічні зустрічі, а про зустрічі лідерів,

– наголосив Зеленський.

Президент відзначив, що Ізраїль, особливо Єрусалим, може бути місцем для таких переговорів.

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Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що прем'єр Ізраїлю радив Зеленському піти на вимоги Путіна, щоб закінчити війну. Однак в Офісі прем'єр-міністра повідомили, що ця інформація – неправдива.